Бизнес-омбудсмен призвал власти Москвы разъяснить требования по QR-кодам

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал московские власти детально разъяснить бизнесу требования по проверке QR-кодов у посетителей.

"Пока что у предпринимателей остается немало не отвеченных вопросов - не по сути, а именно по процедуре… Полагаться на одни лишь штрафы, на мой взгляд, неразумно, бороться с болезнью власть и бизнес должны вместе", - отметил Титов (цитата по ТАСС).

По его словам, бизнес неоднократно подтверждал готовность исполнять санитарные требования. "Это лучше, чем закрытие", - добавил бизнес-омбудсмен.

Ранее московские власти обязали рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов у вакцинированных посетителей. Те, кто откажется соблюдать новые правила, смогут работать только на вынос или доставку.

С 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию; переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев; имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.