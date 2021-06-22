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22.06.2021 09:00
Рубрика: Легковые авто

Hyundai купил производителя роботов за 1,1 млрд долларов

Текст: Константин Руссов

Компания Hyundai Motor Group получила разрешение со стороны регулирующих органов на приобретение американской компании Boston Dynamics, известной всему миру, как разработчик и производитель роботов.

Фото: Пресс-служба Hyundai
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Известно, что Hyundai Motor Group приобрела контрольный пакет акций у SoftBank за 1,1 миллиарда долларов.

Другие детали сделки ни одна из сторон не оглашает. Таким образом, у корейского автопроизводителя 80% акций Boston Dynamics, остальные - у SoftBank.

"Hyundai Motor Group делает очередной важный шаг на пути стратегической трансформации концерна в поставщика интеллектуальных мобильных решений, - прокомментировали в Hyundai сделку по приобретению контрольного пакета акций. - Для ускорения этого процесса Группа инвестирует значительные средства в разработку технологий будущего, включая технологии автономного вождения, искусственный интеллект, средства городской воздушной мобильности, "умные" заводы и роботов".

В Hyundai Motor Group и компании Boston Dynamics рассчитывают, что синергия усилий поможет сторонам нарастить преимущества в производстве, логистике, строительстве и автоматизации.

#Hyundai