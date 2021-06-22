Hyundai заинтриговал тизерами мощной версии Elantra N

Марка Hyundai распространила два изображения, на которых частично показана Elantra N - "заряженная" версия седана.

Hyundai Elantra N отличают сплиттер и накладки на пороги ярко-красного цвета, которые, как говорят в компании, не только выполняют функцию оптимального распределения воздушных потоков, но и делают автомобиль визуально ниже. Сквозь "спицы" 18-дюймового колёсного диска оригинального дизайна виден красный тормозной суппорт с логотипом подразделения N Performance.

Красная вставка присутствует в заднем диффузоре, который также примечателен одинарными патрубками большого диаметра. На крышке багажника установлено антикрыло.

О характеристиках двигателя, времени разгона до 100 км/ч и максимальной скорости пока не сообщается. Премьера новинки состоится в ближайшее время в формате онлайн-презентации.

В России Hyundai Elantra представлена с двигателями 1.6 и 2.0 литра мощностью 128 и 150 л.с., оба работают в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Цены на модель стартуют от 1 424 000 рублей.