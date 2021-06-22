Каких охотничьих собак предпочитают в Беларуси

Держу в руках альбом былых охотничьих баталий. Сюжеты в нем, на первый взгляд, - абсолютно неповторимые. Но если приглядеться, есть на фоне большинства лесных пейзажей и один незаменимый фас и профиль - четвероногий помощник зверобоя. Ведь Артемида без породистых псов, утверждают и белорусские заядлые охотники, слишком редко приносит удачу.

А подтверждение этой житейской истины, известной еще с доисторических времен, можно было наблюдать на юбилейной выставке охотничьих собак, которая собрала в начале лета более сотни участников 14 пород в Гомельской области. Кстати, повод для демонстрации профессиональных навыков такой большой компании азартных помощников человека оказался тоже солидным - столетие Белорусского общества охотников и рыболов, о котором поведала газета "Беларусь сегодня".

У непосвященного посетителя выставки поначалу разбегаются глаза от разнообразия собачьих взглядов и пород. И чтобы упростить собственное представление об их мастерстве в поисках кабана или косули, лисы, зайца или даже стаи пернатых, ротозеи задаются вопросом: "А может, легче сэкономить - завести одного пса и натаскать на разные виды дичи?".

Но генетику, увы, не проведешь. Четвероногий друг человека, как и большинство из его хозяев, не обладает дарованием Александра Македонского. Проще говоря, везде, как оказалось, эффективнее узкая специализация. Вот, скажем, опытный белорусский охотник Василий Лабутин предпочитает загонную охоту с лайками и следовую. На вопрос - Почему? - солидно поясняет, что лайка хоть и считается универсальной собакой, однако в последнюю четверть века ее основной специализацией стал дикий кабан. Следует предупредить непосвященных, что эти собаки не ручные, их лучше не гладить. Они ведь на серьезного зверя ходят.

А вот еще один любитель лесных забав - охотник с 30-летним стажем Александр Макаревич. Он обожает "охоту по перу": на бекаса, утку, куропатку, вальд­шнепа. В этом ему помогают три легавые белорусских и итальянских кровей.

Дело в том, добродушно поясняет охотник, что инстинкты у охотничьих пород уже заложены в генах. Надо только их отшлифовать. Например, для легавых важно отработать стойку. Собака, "причуивая" птицу, становится в стойку и, как флюгер, показывает человеку, где дичь. Дальше поднимает птицу. Но чтобы научить этому питомца, предупреждает Макаревич, потребуется годика три, минимум.

Так что зрелые охотники, утверждают знатоки, без любимой собаки в лес не пойдут. Это любители горазды похвастаться про выстрелы с вышек. А настоящий следопыт выслеживает дичь, загоняет ее, поднимает с помощью собак.

И еще одна рекомендация от опытных охотников. Не каждая псина вроде бы охотничьей породы может официально отправиться на охоту, предупреждает ведущий гомельский специалист по кинологической работе Юрий Лашкевич. Во-первых, уточняет он, охотничья собака подлежит регистрации. Во-вторых, потребуется и персональный паспорт: родословная установленного образца. И наконец, нужен и ветеринарный паспорт, где отмечено, что животное чипировано.

И тем не менее, гомельские охотоведы с гордостью подтверждают, что в регионе уже зарегистрировано более пяти с половиной тысяч тысячи охотничьих собак, и их численность постоянно растет. Причин для этого тьма, хотя основная, пожалуй, состоит в том, что Полесье считается самым лесистым регионом Беларуси.