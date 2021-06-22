Распоряжение губернатора Курской области от 22 июня 2021 года № 195-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг, от 17.02.2021 № 46-рг, от 20.02.2021 № 49-рг, от 26.02.2021 № 51-рг, от 12.03.2021 № 64-рг, от 16.03.2021 № 67-рг, от 01.04.2021 № 80-рг, от 16.04.2021 № 103-рг, от 30.04.2021 № 130-рг, от 19.05.2021 № 145-рг) следующие изменения:

а) подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2.1. Деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений (за исключением боулинга).";

б) пункт 31 исключить;

в) пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32. Функционирование предприятий общественного питания, зон питания в торговых центрах (фуд-корты), караоке, концертных программ на предприятиях общественного питания возможно при условии заполняемости зала обслуживания для посетителей не более чем на 50% от общего числа посадочных мест.";

г) в абзацах пятом и шестом подпункта 16.1 пункта 16 слова "не более 75 %" заменить словами "не более 50 %";

д) пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. Комитету по физической культуре и спорту Курской области (А.Е. Петухов) совместно с главами муниципальных районов и городских округов Курской области, региональными спортивными федерациями, физкультурно-спортивными организациями, собственниками (балансодержателями) объектов спорта:

17.1. Обеспечить проведение на территории Курской области физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2021 год, календарные планы органов местного самоуправления, а также физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых региональными спортивными федерациями, физкультурно-спортивными организациями, с количеством зрителей не более 50% от вместимости объектов спорта (спортивных сооружений), при проведении соревнований среди детей - без присутствия зрителей, с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Участие спортсменов из других субъектов Российской Федерации в спортивных соревнованиях (мероприятиях), проводимых на территории Курской области, допускается при обязательном наличии отрицательного результата теста на COVID-19, полученного не ранее чем за 72 часа.

17.2. Приостановить деятельность объектов спорта всех форм собственности, за исключением открытых объектов спорта и спортивных сооружений, предназначенных для занятий физической культурой и спортом на улице, объектов спорта, используемых для реализации программ спортивной подготовки для лиц, проходящих спортивную подготовку, объектов спорта, используемых для проведения спортивных соревнований, указанных в подпункте 17.1 настоящего пункта, выполнения испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к Труду и Обороне", а также объектов спорта (спортивных сооружений), используемых фитнес-клубами, иными физкультурно-спортивными организациями, при условии их загрузки не более чем на 50% от единовременной пропускной способности с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

17.3. При отборе на соревнования взрослых спортсменов, тренеров, лиц, сопровождающих команды, а также судей отдавать предпочтение указанным лицам из числа переболевших новой коронавирусной инфекцией, имеющих уровень антител в референс-значениях, подтверждающих наличие иммунитета, и вакцинированных против новой коронавирусной инфекции.".

2. Распоряжение вступает в силу с 23 июня 2021 года.

И.о. Губернатора Курской области А.Б.Смирнов







