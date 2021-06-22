МИД Беларуси: Новые санкции это фактически объявление экономической войны

"На этом фоне откровенным издевательством,"насмешкой над логикой и здравым смыслом выглядит заявление руководства Евросоюза: "Сегодня ЕС послал новый сильный сигнал поддержки народу Беларуси, введя новые ограничительные меры". Уверены, что трудовые коллективы попавших под санкции предприятий, также как их родственники, семьи и другие белорусы правильно и по достоинству оценят столь щедрую "поддержку" ЕС", - говорится в опубликованном на сайте МИД Беларуси заявлении.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве в очередной раз напомнили, что санкционная политика негативно влияет на интересы граждан, является контр-продуктивной и порочной.

"Ни о каком их точечном или умном характере априори не может быть и речи. Видим, что и в ЕС это осознают. При этом продолжают целенаправленные деструктивные действия против населения, чтобы, якобы, "иссушить режим финансово". По сути это граничит с объявлением экономической войны", - подчеркнули в республиканском МИД.

В Минске назвали кощунством факт того, что "очередная санкционная агрессия развязана группой западных стран именно в день памяти и скорби, когда 80 лет назад "объединенная Европа" во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз".

"В XXI веке белорусский народ снова стал полигоном для неудовлетворенных амбиций к супрематии европейских политиков. По-другому столь безрассудные поступки сложно объяснить. Белорусское государство в состоянии и сделает все возможное для защиты своих граждан и субъектов хозяйствования. Санкции и рестрикции не будут иметь желаемого их заказчиками эффекта", - говорится в заявлении.

В МИД Беларуси отдельно подчеркнули, что вынужденные ответные меры Минска могут точно так же негативно сказаться, как на сферах взаимодействия, так и на интересах граждан и компаний стран Запада. Кроме того, в Минске отмечают, что подобный "санкционный подход" в выстраивании отношений не оставляет ни времени, ни пространства для поиска "окон возможностей" по выходу из сложившейся ситуации в отношениях Беларуси с ЕС, США, Великобританией и Канадой. В ведомстве призывали все страны и евроструктуры, бегущие наперегонки по "тропе санкционной войны", прислушаться к голосу разума и подумать о будущем.