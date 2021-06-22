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22.06.2021 21:08
Рубрика: Бензин

Минэнерго проработает возможность "потолка" для цен на бензин

Текст: Сергей Тихонов
Проработать возможность установления запрета экспорта бензина из России, а также максимально допустимых оптовых цен на бензин, поручил вице-премьер Александр Новак Министерству энергетики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Александр Новак провел совещание о ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов с представителями нефтяных компаний России. С учетом ситуации на рынке, Минэнерго нужно рассмотреть вопросы целесообразности введения временного запрета экспорта бензина, а также изучить необходимость заключения с нефтяными компаниями соглашений по установлению максимально допустимых индикативных значений региональных оптовых цен, которые обеспечивают необходимую маржинальность розничного рынка, а также проработать их параметры, сказал вице-премьер.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Также ведомству совместно с ФАС России поручено проработать увеличение на 1% минимальных нормативов поставляемого на биржу бензина и дизельного топлив в 3 квартале 2021 года. Кроме того, ФАС поручено разработать соответствующий инструмент по контролю за исполнение поручения со стороны участников топливного рынка. Изменения в совместный приказ ведомств "Об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов" должны быть внесены на рассмотрение правительства до 15 июля 2021 года.

По словам Новака, текущая ситуация на топливном рынке России находится под влиянием конъюнктуры мировых рынков, в частности, растущих нефтяных котировок. "Это давит на внутренний рынок. При этом цены на АЗС изменяются в рамках инфляции, компании выполняют свои обязательства. В то же время, ситуация пока в полной мере не стабилизирована", - подчеркнул Новак.

В среднем в рознице с начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 4,4%, бензин марки АИ-95 на 4,1%, а марка АИ-98 - на 4,2%. Дизельное топливо повысилось в цене на 2,3%. В опте рост цен составил более 25% для всех марок бензина и более 20% для дизельного топлива.