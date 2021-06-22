Минобороны РФ опубликовало документы о подвиге солдат в первые дни ВОВ

На сайте Министерства обороны России появился новый раздел, посвященный мужеству и героизму бойцов Красной Армии. Перейдя по ссылке, озаглавленной "День, о который разбился блицкриг", можно найти архивные материалы, раскрывающие замысел немецко-фашистского командования в войне против Советского Союза.

В частности, представлен перевод документа, содержащего подробное описание подготовительных мероприятий. План "Барбаросса" (от 31 января 1941 года) предписывал "разбить Советскую Россию в кратковременной кампании", продолжительность которой должна была составить от 9 до 17 недель. Также на сайте МО РФ есть документы, свидетельствующие о подготовке к отражению возможной агрессии. Учения начались еще в мае 1941 года.

Публикация архивных материалов, среди которых оперативные карты, журналы боевых действий, наградные листы, посвящена скорбной дате - 22 июня 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Рано утром войска гитлеровской Германии вероломно напали на Советский Союз. Фашисты планировали быстро уничтожить главные силы советских войск. Однако замысел блицкрига был сорван: Красная Армия оказала ожесточенное сопротивление.