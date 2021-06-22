22 июня -день памяти и скорби

К 80 летию начала великой отечественной войны
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Тот самый день

Каждый год 22 июня ровно в четыре часа у стен Брестской крепости метроном звучит, как удары сердца. В этот день и в этом приграничном советском городе 80 лет назад началась война. Нет других слов: через века, через года - помните. Чтобы адвокаты дьявола не украли у нас Память и Победу

Фото: РИА Новости 00:01

Они сражались за Родину

У военкоматов 22 июня 1941 года выстроились очереди из советских граждан: молодых и старых, призывников и добровольцев. Кто составлял "фронтовое поколение", в интервью "РГ" рассказала профессор и ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Елена Сенявская

Фото: Из личного архива 00:01

Папа закричал: "Война!"

Семья будущего академика РАН Александра Чубарьяна узнала новость о начале войны на даче. Сын фронтовика хорошо помнит, как страна встретила известие о нападении нацистской Германии на СССР. Поэтому сегодня ученый-историк пытается объединить людей в сохранении памяти о войне

Рубрика: Общество
Проект: 22 июня - День памяти и скорби
22.06.2021 03:10

Минобороны РФ опубликовало документы о подвиге солдат в первые дни ВОВ

Фото: Министерство обороны России Фото: Министерство обороны России
Фото: Министерство обороны России

На сайте Министерства обороны России появился новый раздел, посвященный мужеству и героизму бойцов Красной Армии. Перейдя по ссылке, озаглавленной "День, о который разбился блицкриг", можно найти архивные материалы, раскрывающие замысел немецко-фашистского командования в войне против Советского Союза.

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
Минобороны заложило новую традицию, связанную с Днем памяти и скорби

В частности, представлен перевод документа, содержащего подробное описание подготовительных мероприятий. План "Барбаросса" (от 31 января 1941 года) предписывал "разбить Советскую Россию в кратковременной кампании", продолжительность которой должна была составить от 9 до 17 недель. Также на сайте МО РФ есть документы, свидетельствующие о подготовке к отражению возможной агрессии. Учения начались еще в мае 1941 года.

Публикация архивных материалов, среди которых оперативные карты, журналы боевых действий, наградные листы, посвящена скорбной дате - 22 июня 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Рано утром войска гитлеровской Германии вероломно напали на Советский Союз. Фашисты планировали быстро уничтожить главные силы советских войск. Однако замысел блицкрига был сорван: Красная Армия оказала ожесточенное сопротивление.