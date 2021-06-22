Указ губернатора Новгородской области от 21 июня 2021 года № 288 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Изложить пункт 6 в редакции:

"6. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с оказанием услуг населению и совместным пребыванием граждан, не допускать в здания и помещения лиц, не соблюдающих масочный режим, обеспечить соблюдение социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).";

1.2. Дополнить подпунктом 7.7 следующего содержания:

"7.7. Не допускать на рабочее место и (или) территорию юридических лиц работников, не использующих средства индивидуальной защиты (маски, респираторы), за исключением работников, имеющих сертификат или иной документ о прохождении вакцинации против COVID-19.";

1.3. Изложить пункт 8 в редакции:

"8. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечить увеличение кратности обработки дезинфицирующими средствами контактных поверхностей в зданиях (помещениях), используемых для осуществления деятельности, в местах наибольшего прохождения граждан и контроль за ее проведением.";

1.4. Изложить пункт 11 в редакции:

"11. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:

11.1. Осуществлять перевод работников, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к указу, беременных женщин (при наличии их согласия) на дистанционный режим работы;

11.2. Установить дифференцированный график работы сотрудников с целью сокращения контактов между ними, в том числе посменное разделение сотрудников, которые не вакцинированы против COVID-19 и не переболели коронавирусной инфекцией, вызванной вирусом SARS-CoV-2;

11.3. Ограничить количество служебных командировок работников на территории иных субъектов Российской Федерации;

11.4. Не направлять в служебные командировки работников, которые не вакцинированы против COVID-19;

11.5. Принять меры по организации тестирования на COVID-19 работников после пребывания их в отпусках, за исключением работников, которые вакцинированы от COVID-19;

11.6. Принять меры по обеспечению проведения вакцинации от COVID-19 работников и реализовать меры стимулирующего характера в отношении вакцинированных сотрудников.";

1.5. Дополнить пунктами 2515-2517 следующего содержания:

"2515. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги детских игровых комнат, аттракционов, обеспечить надлежащее санитарное содержание игрового оборудования и аттракционов, их своевременную обработку и дезинфекцию контактных поверхностей, в том числе ограждений.

2516. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, осуществлять оказание услуг преимущественно на открытых летних верандах, в летних кафе.

2517. Органам местного самоуправления Новгородской области до 10 июля 2021 года не проводить культурно-развлекательные мероприятия для населения, в том числе посвященные празднованиям дней образования населенных пунктов.";

1.6. Дополнить пунктом 2518 следующего содержания:

"2518. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обеспечить допуск к исполнению профессиональных (служебных) обязанностей с личным присутствием на рабочем месте на основании отрицательных результатов лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР либо тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2, осуществляемых на коммерческой основе, не реже одного раза в 7 календарных дней, следующих категорий работников:

гостиничного бизнеса, санаторно-курортных организаций;

сфер пассажирского транспорта (автомобильный транспорт, городской электрический транспорт), автозаправочных станций, общественного питания, предоставления услуг в сфере туризма, розничной торговли;

органов государственной власти Новгородской области и органов местного самоуправления Новгородской области, а также подведомственных им организаций;

организаций иных сфер экономической деятельности, в которых менее 60% от общего числа сотрудников, осуществляющих профессиональные (служебные) обязанности с личным присутствием на рабочем месте, прошли полный курс вакцинации против COVID-2019 с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, либо имеют медицинские документы, подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G (IgG), выданные не ранее 01.06.2021.

Рекомендации, предусмотренные первым-пятым абзацами настоящего пункта, не распространяются на работников, которые имеют медицинские документы, подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G (IgG), выданные не ранее 01.08.2021, либо которые прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию.";

1.7. В приложении № 1 к названному указу:

1.7.1. Дополнить графу 3 строки 3 абзацами следующего содержания:

"оказания услуг с 00.00 до 06.00 часов ежедневно, кроме:

обслуживания клиентов в номерах средств размещения;

обслуживания столовыми, буфетами, кафе и иными предприятиями общественного питания, осуществляющими организацию питания для работников организаций;

оказания услуг в объектах общественного питания, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения М-10 "Россия" и М-11 "Нева";

1.7.2. Изложить в строке 6 графу 3 в редакции:

"деятельность в торгово-развлекательных центрах осуществляется при условии ограничения нахождения граждан в торговых залах исходя из нормы торговой площади не менее 4 кв.м на одного человека с учетом типа торгового предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51303-2013 "Торговля. Термины и определения" и осуществления деятельности до 21.00 ежедневно;

деятельность иных организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляется при условии ограничения нахождения граждан в торговых залах исходя из нормы торговой площади не менее 4 кв.м на одного человека с учетом типа торгового предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51303-2013 "Торговля. Термины и определения";

1.7.3. Дополнить строкой 7 в прилагаемой редакции (приложение к указу).

2. Заместителю Губернатора Новгородской области - руководителю Администрации Губернатора Новгородской области Данилову А.В. до 01.07.2021 обеспечить разработку порядка и формы представления организациями и индивидуальными предпринимателями с численностью работающих свыше 30 человек информации о соблюдении рекомендаций, предусмотренных подпунктом 1.6 указа.

3. Указ вступает в силу с 22.06.2021, за исключением подпункта 1.6, который вступает в силу с 01.10.2021.

4. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин





Приложение к указу Губернатора Новгородской области от 21.06.2021 № 288







