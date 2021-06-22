Памфилова: Кампания против трехдневного голосования провалилась

Кампания против многодневного голосования на выборах в России провалилась, на местах ее не поддержали, заявила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, в России была "инициирована кампания против трехдневного голосования, она полностью провалилась, поскольку никто не поддержал"​​​. "Мы опираемся на народ, на мнение общественное, на то, как люди хотят, у нас обратная связь, - приводит слова Памфиловой РИА Новости. - Вот они сколько месяцев проводили, даже пятидесяти тысяч не набрали по всей стране сторонников не проводить трехдневное голосование".

По ее словам, из 900 тысяч членов избирательных комиссий противникам многодневного голосования удалось "еле-еле сагитировать около 400 (человек)". "Народ не поддержал", - сказала Памфилова.

Напомним, ранее Центризбирком принял решение провести голосование в течение трех дней - 17-19 сентября.