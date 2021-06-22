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Рубрика: Власть

Памфилова: Кампания против трехдневного голосования провалилась

Текст: Галина Мисливская

Кампания против многодневного голосования на выборах в России провалилась, на местах ее не поддержали, заявила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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По ее словам, в России была "инициирована кампания против трехдневного голосования, она полностью провалилась, поскольку никто не поддержал"​​​. "Мы опираемся на народ, на мнение общественное, на то, как люди хотят, у нас обратная связь, - приводит слова Памфиловой РИА Новости. - Вот они сколько месяцев проводили, даже пятидесяти тысяч не набрали по всей стране сторонников не проводить трехдневное голосование".

По ее словам, из 900 тысяч членов избирательных комиссий противникам многодневного голосования удалось "еле-еле сагитировать около 400 (человек)". "Народ не поддержал", - сказала Памфилова.

Напомним, ранее Центризбирком принял решение провести голосование в течение трех дней - 17-19 сентября.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

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