Посол Лукьянов: Мы не бросим Беларусь

Россия окажет поддержку Беларуси на фоне новых санкций в отношении республики со стороны Евросоюза. Об этом в комментарии для РИА Новости заявил посол РФ Евгений Лукьянов. Российский дипломат подчеркнул, что Москва будет оказывать поддержку Минску вплоть "до самых критических обстоятельств".

"Мы не бросим Беларусь", - заявил Лукьянов, отметив, что в оценках развития ситуации в свете новых санкций имеется оптимистический и пессимистический сценарии. Он заявил, что Россия и Беларусь являются союзниками, а "союзники друг друга не предают".

"Я уж не говорю о том, что мы два братских славянских народа", - отметил Евгений Лукьянов.

Напомним, 21 июня стало известно о введении Евросоюзом и США новых ограничительных мер в отношении организаций и граждан Беларуси. Санкции наложены на 78 физических лиц и восемь организаций республики. В частности, они затронули белорусских автопроизводителей "БелАЗ" и "МАЗ", нефтяную компанию ННК и "Белаэронавигацию". Вашингтон наложил ограничения на 16 физических лиц, а также на пять организаций и ведомств.