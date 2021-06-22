Посол РФ в Вашингтоне анонсировал диалог с США по визовым проблемам

Москва в ближайшее время предпримет ряд шагов для решения визовых проблем, возникших ранее между Россией и США. Об этом заявил посол РФ Анатолий Антонов, только вчера вернувшийся в Соединенные Штаты. "Возобновляем диалог по визовым проблемам с американскими коллегами", - сказал дипломат на мероприятии в Вашингтоне.

В конце апреля СМИ сообщили, что с 12 мая прекращается оформление неиммиграционных виз, необходимых для поездок в США. Ограничение консульской работы связано с запретом нанимать на работу в посольство россиян, пояснили в Вашингтоне.

Сенатор Алексей Пушков назвал происходящее провокацией. "Это демонстративный шаг. Попытка наказать Россию. Расчет на недовольство граждан контрмерами, которые приняло российское руководство в ответ на американские санкции", - заявил политик.