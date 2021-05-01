Новости

Пушков пояснил, зачем США прекращают выдачу неиммиграционных виз 02:25
Пожар вспыхнул на НПЗ в израильском городе Хайфа 01:58
НАСА продлило миссию вертолета Mars Ingenuity 01:21
От взрыва заминированного автомобиля в Афганистане погибли 30 человек 01:15
Пара из Голландии первой в Европе переехала в сделанный на 3D-принтере дом 00:53
ВОЗ рекомендовала вакцину от Moderna для экстренного использования 00:47
Победитель проекта "Голос. Дети" получит миллион и право записать сингл 00:11
С 1 мая в России снижаются экспортные пошлины на нефть и бензин 00:01
Минэкономразвития предложило предоставить доступ к госданным 30.04.2021
Президент подписал закон, способствующий развитию trade-in бытовой техники 30.04.2021
Путин подписал закон о едином реестре социально ориентированных НКО 30.04.2021
Толчинский извинился за нецензурные слова в адрес ЦСКА 30.04.2021
Автобус опрокинулся в Хабаровском крае: двое погибших, 32 постравших 30.04.2021
Сборная России по хоккею проиграла Швейцарии в Еврочеллендже 30.04.2021
Анна Попова: Срок иммунитета к коронавирусу – 10-12 месяцев 30.04.2021
Автомобильное движение на части Садовнической набережной закроют на месяц 30.04.2021
В МИД РФ призвали завершить расследование одесской трагедии 2014 года 30.04.2021
За сутки в Вооруженных силах выздоровел от коронавируса 31 военнослужащий 30.04.2021
Пресс-секретарь Зеленского перейдет на другую работу 30.04.2021
В Албании одобрили применение "Спутника V" 30.04.2021
Ласицкене и еще три российских легкоатлета получили нейтральный статус 30.04.2021
РКН требует от Facebook восстановить доступ к проекту о Второй мировой войне 30.04.2021
Послу ЕС вручена нота об ответных шагах России 30.04.2021
Взрыв в Афганистане унес жизни 30 человек, 60 пострадали 30.04.2021
Десять петербуржцев пойдут под суд за мошенничество с квартирами умерших 30.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пасха 2021: когда святить яйца, куличи и зачем? Что делать нельзя
Пасха 2021: когда святить яйца, куличи и зачем? Что делать нельзя
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
01.05.2021 02:25
Рубрика: Власть

Пушков пояснил, зачем США прекращают выдачу неиммиграционных виз

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что США историей с работой своего посольства провоцируют власти РФ, пытаясь вызвать недовольство граждан, и призвал россиян к пониманию ситуации.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
МИД РФ объяснил сокращение услуг посольства США нежеланием работать

"Это демонстративный шаг, - цитирует сенатора "Взгляд". - Попытка наказать Россию за то, что мы запретили им нанимать персонал из числа россиян. Расчет на недовольство граждан контрмерами, которые приняло российское руководство в ответ на американские санкции".

Пушков напомнил, что обострение отношений между двумя странами спровоцировала американская сторона. В апреле Вашингтон ввел новые антироссийские санкции и объявил персонами нон грата десять российских дипломатов. Москва ответила зеркально и анонсировала прекращение деятельности американских НПО, подконтрольных Вашингтону.

Накануне посольство США в России сообщило об ограничении количества оказываемых консульских услуг. В частности, прекращается оформление неиммиграционных виз, за исключением виз для дипломатических поездок. Кроме того, в ближайшем будущем посольство не будет предоставлять нотариальные услуги, выдавать консульские отчеты о рождении за границей и обменивать паспорта. Новые правила начнут действовать с 12 мая.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Россия и США Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Один из штрафов для автомобилистов вырос в пять раз
Путин подписал закон о расширении программы льготной ипотеки для многодетных
МИД РФ объяснил сокращение услуг посольства США нежеланием работать
Путин подписал закон о едином реестре социально ориентированных НКО
Курц предложил Путину провести встречу с Байденом в Вене
Путин: Государство обязательно продолжит программы поддержки семей
МИД: Россия не будет огульно всех заносить в список "недружественных стран"