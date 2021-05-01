Пушков пояснил, зачем США прекращают выдачу неиммиграционных виз

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что США историей с работой своего посольства провоцируют власти РФ, пытаясь вызвать недовольство граждан, и призвал россиян к пониманию ситуации.

"Это демонстративный шаг, - цитирует сенатора "Взгляд". - Попытка наказать Россию за то, что мы запретили им нанимать персонал из числа россиян. Расчет на недовольство граждан контрмерами, которые приняло российское руководство в ответ на американские санкции".

Пушков напомнил, что обострение отношений между двумя странами спровоцировала американская сторона. В апреле Вашингтон ввел новые антироссийские санкции и объявил персонами нон грата десять российских дипломатов. Москва ответила зеркально и анонсировала прекращение деятельности американских НПО, подконтрольных Вашингтону.

Накануне посольство США в России сообщило об ограничении количества оказываемых консульских услуг. В частности, прекращается оформление неиммиграционных виз, за исключением виз для дипломатических поездок. Кроме того, в ближайшем будущем посольство не будет предоставлять нотариальные услуги, выдавать консульские отчеты о рождении за границей и обменивать паспорта. Новые правила начнут действовать с 12 мая.