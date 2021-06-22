Жительнице Тутаева Ярославской области Александре Николаевне Шелепановой больше 100 лет, но она, как и прежде, предпочитает активный образ жизни: любит читать, быть в курсе новостей страны и мира, много гуляет и даже участвует в местном беговом полумарафоне с очень жизнеутверждающим названием "Май. Мир. Молодость".

На диетах не сидела

Когда встречаешься с глубоко пожилым человеком, сохранившим завидную умственную и физическую активность, без вопроса о рецепте долголетия, конечно, не обходится. Но четко ответить на него долгожители, как правило, затрудняются, потому что ничего специально для этого не делали. В лучшем случае - высказывают предположение. Вот и Александра Николаевна пожала плечами.

- Сама не знаю, как так получилось. Я ведь одна такая в семье. Ни на каких диетах я никогда не сидела, ем все подряд. Мне кажется, это из-за постоянной ходьбы и вольного, чистого воздуха, - делится она догадкой.

Мы разговариваем, сидя на скамье на высоком правом берегу Волги в Тутаеве, глядя на прячущиеся в листве деревьев храмы левобережной стороны. Маленькую худенькую старушку каждый день привозит сюда сын Геннадий, и она гуляет по недавно сделанной дорожке из плитки, смотрит на реку, курсирующий между берегами теплоходик "Борис Кустодиев", вглядывается в его пассажиров: нет ли знакомых...

- Какая же красота! - вдруг, вся светясь радостью, восклицает Александра Николаевна, даже на 103-м году жизни не уставшая восхищаться родным и в мельчайших подробностях известным пейзажем.

Впрочем, родилась она 22 апреля 1919 года не здесь, а в деревне Раменье Череповецкого района тогда Ленинградской, а сейчас Вологодской области. Там же окончила четыре класса школы, а потом в селе за 10 километров от дома - семилетку. В каникулы, чтобы помочь родителям, нянчилась в зажиточных семьях с маленькими детьми.

Однако девушка оказалась целеустремленной и решительной, а потому ее образование на семи классах не закончилось. Александра поступила в сельхозтехникум в городе Ломоносове Ленинградской области и выучилась на зоотехника, приехав перед самой войной на работу в племенной совхоз под Ленинградом. В городе на Неве и застала ее война.

- Я повезла колхозников на выставку в Москву, - вспоминает Александра Николаевна. - В Смольном мы тогда переночевали, а на следующий день должны были сесть в московский поезд. Но в 12 часов объявили о начале войны...

Руководство приняло решение эвакуировать племенной скот в глубь страны, гнали его ночами, днем отдыхали и снова шли дальше. А потом отправили молодых специалистов по домам. Так и оказалась Александра в Тутаеве, куда ее мать со старшей сестрой переехали после того, как их родная деревня при строительстве Рыбинского гидроузла и наполнении Рыбинского водохранилища ушла под воду.

Везде пешком

В Тутаевском районном отделе сельского хозяйства девушку направили работать зоотехником сразу в несколько колхозов.

- Девять колхозов обслуживала, изо дня в день ходила по фермам, проверяла условия содержания животных, занималась племенной работой, а в хозяйствах были и крупный рогатый скот, и свиньи, и овцы. Бывало, и доярок, не вышедших на работу, искала по деревне, и работу организовывала, - рассказывает долгожительница. И, улыбаясь, добавляет: - Но меня в колхозах слушались. Я хоть и молодая была, а правление собирала и так критиковала всех!.. То грязно, то еще что-нибудь.

И всюду добиралась на своих двоих. От колхоза, где она жила, до других было и по 10 километров, и больше. Только перед самой пенсией (примерно в 60 лет) она села на велосипед.

- Туда и обратно - все пешком. Очень много ходила каждый день. Ноги у меня разработаны и, слава Богу, не болят. Я и сейчас куда хочешь уйду, - задорно заявляет бабушка.

В санатории бабушка Александра ежедневно спускалась и поднималась по лестнице в 200 с лишним ступенек к Волге

В Тутаеве она встретила и обоих своих мужей. Первый, Алексей Иванович Комаров, был летчиком, падал в подбитом самолете, болел после ранений, но умер в мирное время - после того как провалился в апреле в полынью на Волге. Оттуда мужчина выбрался, но долго до дома шел мокрый, заболел, что в итоге привело к преждевременной кончине. Дочка и сын, родившиеся в этом браке, тоже умерли, еще во младенчестве. Александра Николаевна вспоминает о пережитой боли, и голос ее дрожит, а глаза наполняются слезами, поэтому побыстрее сворачиваю в разговоре на более счастливые времена.

Второй муж, Николай Шелепанов, с которым Александра прожила 39 лет, - тоже фронтовик, получил серьезное ранение под Шяуляем. По профессии он был ветеринаром, поэтому работали супруги вместе, делая, по сути, одно дело - развивая отрасль животноводства в своем районе. И сегодня труженица тыла и ветеран труда переживает и никак не может понять, почему "кругом все заросло травой, которая раньше скашивалась на корм скоту"...

Второго мужа не стало в 1991 году... Но от самостоятельной жизни в своей квартире эта очень независимая женщина упорно не желала отказываться до самого последнего времени. И только примерно год назад она наконец согласилась переехать в семью единственного сына Геннадия.

- Очень хороший у меня сын, не все сыновья такие. И сноха хорошая, и внуки любимые. Детство было плохое - так хоть под старость стало хорошо, - с удовольствием сообщает бабушка Александра.

А сын действительно такой, каких еще поискать, - главный механик Тутаевского моторного завода (ТМЗ) Геннадий Николаевич Шелепанов, пришедший на предприятие инженером после вуза и отдавший ТМЗ 46 лет. С улыбкой он рассказывает, как, несмотря на всю к нему любовь, мать на него сердится, когда рвется на улицу гулять, а он не пускает. Долгожительница готова гулять целый день, но одной ей это делать уже нельзя, так как может заблудиться, что уже бывало.

Вверх-вниз по лестнице

Близкие вспоминают, что несколько лет назад Александра Николаевна попросилась в санаторий. Узнав, сколько потенциальному клиенту лет, в здравнице поначалу отказались продать путевку. Пришлось разговаривать с руководством. В общем, в итоге бабушку приняли. На вопрос, какое лечение ей нужно, она ответила: "Никакое. Я приехала отдыхать!" А когда спросили, по какому профилю у нее инвалидность, она вообще обиделась: нет у нее инвалидности! Мало того, через несколько дней она позвонила семье с упреком: "Вы куда меня привезли? Здесь одно старичье, с ними делать нечего". Тот факт, что из этого "старичья" она была самая возрастная, ее ничуть не смущал. Оказывается, непоседливая бабушка Александра там спускалась и поднималась по лестнице в 200 с лишним ступенек к Волге, в то время как все остальные просто сидели вверху на лавочках.

В 2019 году эта совершенно удивительная женщина вообще стала участницей проходившего в Тутаеве... бегового полумарафона. О чем свидетельствует выданный ей сертификат об установлении рекорда в категории "Столетний участник тутаевского полумарафона "Май. Мир. Молодость": она преодолела тогда 600 метров.

В этом году марафонскую дистанцию для нее сократили в два раза, до 300 метров. Чем она, по словам сына, осталась крайне недовольна: мол, мало дали, она способна на большее. Хотя и не бегом.

- Я бы и больше прошла. Сколько хочешь пройду. Только не бегом, а пешком - бегом уж я не могу, - признается Александра Николаевна.

Кстати, статью о себе в газете наша героиня прочитает сама: она читает "Российскую газету" от первой страницы до последней - "чтобы все знать, что в России и в мире делается". В 102 года!

Компетентно

Дмитрий Миронов, губернатор Ярославской области:

- Я встречался с Александрой Николаевной и при личном общении восхитился ее острым умом и жизненной энергией. Во время Великой Отечественной войны она трудилась в тылу, внесла свой вклад в дело Победы. Сейчас Александра Николаевна - самая возрастная участница проекта "Бегом по Золотому кольцу". А в 2019 году она вместе со спортсменами со всей России вышла на старт и пробежала первые спортивные 600 метров на полумарафоне "Май. Мир. Молодость" в Тутаеве в честь своего 100-летнего юбилея. Считаю, что Александра Николаевна - пример для каждого из нас. Сильная духом, прекрасная и мудрая женщина. Так держать!