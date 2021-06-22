Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Мэр столицы Сергей Собянин 22 июня возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены - церемония посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны.

В мероприятия также участвовали кадеты. К Могиле Неизвестного Солдата были возложены цветы и венки, после чего прошла минута молчания, прозвучал Гимн России, а перед участниками церемонии торжественным маршем прошла рота Почетного караула.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в 80-ю годовщину нападения гитлеровских войск на СССР возложил букет алых роз к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.