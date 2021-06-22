Театральный фестиваль "Толстой" в Ясной Поляне пройдет позже

В музее-усадьбе "Ясная Поляна" пятый, юбилейный театральный фестиваль "Толстой" переносится на более поздние сроки. В связи с ухудшенением ситуации по коронавирусу Роспотребнадзор рекомендовал не проводить фестиваль в заявленные сроки с 24 по 27 июня, сообщила "РГ" пресс-секретарь музея Ирина Афонина.

Письмо Роспотребнадзора с рекомендациями в музее-усадьбе "Ясная Поляна" получили сегодня 22 июня."Мы до последнего момента надеялись, что фестиваль "Толстой" пройдет, как это было запланировано", - отметила Ирина Афонина.

На сайте музея выражается благодарность всем, кто готовился принять участие в фестивале. Ведь помимо спектаклей ведущих театров страны, которые ожидались на сцене тульского драмтеатра и на открытой площадке в усадьбе, были проекты, сделанные специально для Ясной Поляны. "Мы благодарны всей команде фестиваля и, конечно же, мы благодарны зрителям - и надеемся увидеться с вами в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, на какую дату перенесен театральный фестиваль "Толстой" - это зависит от эпидемиологической ситуации. Деньги за билеты зрителям вернут: как сообщили в музее, при этом будет возмещена их полная стоимость, включая комиссию. Деньги перечислят в течение месяца.

В настоящее время, по данным оперативного штаба, в Тульской области наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Так, на минувшей неделе было зарегистрировано 574 случая заболеваний, что на 38 процентов выше уровня предыдущей недели.