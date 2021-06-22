В Москве детей будут пускать в кафе по ПЦР-тестам

С 28 июня во всех московских кафе установят антиковидные правила как для взрослых, так и для детей до 18 лет. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Есть возможность сделать ПЦР-тест для ребенка, - уточнил Алексей Немерюк. - Он будет действовать 72 часа". При отрицательном тесте ребенок может попасть в заведение общественного питания на любое мероприятие.

Ранее власти столицы объявили, что с 25 июня через портал mos.ru и систему "ЕМИАС" можно будет сгенерировать QR-коды для допуска в рестораны. Их могут получить вакцинированные, переболевшие ковидом в последние полгода и имеющие свежий отрицательный ПЦР-тест.