Вильфанд рассказал о двух мощных очагах жары в России

В Гидрометцентре рассказали о двух очагах температурной аномалии в России.

Из-за блокирующего антициклона хорошо прогретый воздух с юга поступает в центр европейской части РФ. Фиксируемые синоптиками цифры превышают климатическую норму на 10 градусов и более, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что второй мощный антициклон находится над Дальним Востоком. Там тоже жарко.

Прохладно только на западе Сибири и на востоке Урала, где температура воздуха на 4-7 градусов ниже нормы, пишет РИА Новости.

Согласно прогнозу, аномально жаркая погода в большинстве регионов России продержится до конца недели. Облаков нет, солнце насыщено энергией, точно такая же погода в пустыне, добавили метеорологи.