Власти Москвы пока не будут вводить QR-коды в ТЦ и спортзалах

Система пропуска по QR-кодам пока не будет применяться в столичных ТЦ и фитнес-клубах. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Пока таких решений нет, будем наблюдать", - сказал руководитель ведомства. На данный момент систему с QR-кодами ввели в кафе, она будет действовать с 28 июня. Код дадут тем, кто недавно сдал отрицательный ПЦР-тест, вакцинировался или переболел.

Новые ограничения в сфере общепита и массовых мероприятий призваны прервать цепочки распространения коронавируса. В Москве за последние три недели заболеваемость выросла в два раза, у большинства заболевших выявлен агрессивный индийский штамм.