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22.06.2021 09:37
Рубрика: Общество

Лед на Чукотке перестал быть опасен для застрявших в бухте белух

Текст: Юлия Гарднер
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В бухте на Чукотке, где застряли около 50 белух, начал разрушаться припайный лед. Он больше не представляет для них опасности.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Напомним, около 50 млекопитающих попали в плен в бухте Пенкигнгэй, предположительно, в начале января. Ученые обнаружили их лишь в апреле. С тех пор они ведут постоянное наблюдение за животными и периодически подкармливают их.

- Сейчас инспекторам невозможно контролировать белух - лед очень тонкий, и это опасно. Даже по берегу к тому району подобраться сложно. У белух есть возможность расширить район поиска корма, и за счет этого они, думаю, чувствуют себя довольно сносно, - рассказал РИА Новости старший научный сотрудник национального парка "Берингия" Анатолий Косяк.

От полыньи до открытой воды остается около 15-20 километров. Исчезнуть лед может уже в конце июня. У белух есть доступ к воздуху, поэтому гибель им вряд ли грозит.

Вмешиваться и спасать белух нельзя - это естественная ситуация. Гибель животных - необходимый природный процесс. Например, белые медведи специально выискивают попавших в ловушки животных, чтобы на них охотиться.

В 1984 году несколько тысяч этих млекопитающих попали в ледовый плен. Тогда всю зиму и весну люди не давали промоине замерзать с помощью бензопил. А потом вызвали ледокол, но успешной назвать операцию было нельзя. Животные испугались и не пошли за судном по открытому пути - большинство из них все-таки погибло.

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