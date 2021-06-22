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22.06.2021 05:24
Рубрика: Происшествия

В Приамурье начали готовиться к паводку

Текст: Ольга Коваль

В Амурской области в ближайшие дни ожидается резкий подъем воды в Амуре и Зее.

В Приамурье паводок отрезал от "большой земли" восемь сел

По словам гидрологов, всему виной - обильные осадки, а также паводок, смещающийся из Забайкалья. Ожидается, что в зоне подтопления окажутся 53 населенных пункта и более ста участков автодорог. Вблизи Благовещенска уровень Амура и Зеи может достигнуть отметки 8-10 метров, и тогда вода подтопит прибрежные улицы.

Власти Приамурья уже готовятся к наводнению. Как сообщили в пресс-службе правительства области, на утро вторника в регионе развернуты 53 пункта временного размещения, которые смогут принять свыше 4,5 тысячи человек.

Сейчас подтоплены 24 частных дома. Пять из них находятся в селе Игнашино Сковородинского района, 19 - в Черняеве Магдагачинского района. Кроме этого, под воду ушли 63 приусадебных участка в трех муниципалитетах.

Из зоны затопления вывезены 103 жителя, в том числе 34 ребенка. В эвакопунктах разместились 42 жителя, остальных приютили родные.

Мониторинг гидрологической обстановки ведется круглосуточно. На территории региона действуют 14 нештатных гидрологических постов.

В населенные пункты, расположенные вдоль Амура, направлены группировки спасателей.

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