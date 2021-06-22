Китель героя и пепел Заксенхаузена
Строго говоря, маршрут на малую родину легендарного аса Великой Отечественной - Михаила Девятаева, совершившего побег из фашистского концлагеря на угнанном у немцев самолете, новым не назовешь. Но сегодня он обрел "второе дыхание": после выхода на экраны фильма "Девятаев" режиссера Тимура Бекмамбетова интерес к личности и подвигу национального героя Мордовии растет.
Обновленный экскурсионный проект "Яркие выходные на родине Девятаева" запущен в мае. Известно, что в картине Бекмамбетова присутствуют элементы художественного вымысла. Узнать подлинную историю жизни знаменитого летчика, автора книги "Побег из ада" можно, побывав в его родном селе Торбеево.
Здесь вам расскажут, что Миша Девятайкин (именно так изначально звучала его фамилия) был тринадцатым ребенком в семье. Семерых его братьев и сестер еще в детстве скосила эпидемия оспы. Мать Акулина Дмитриевна, оставшись вдовой, детей поднимала одна. О том, что такое неукротимая страсть к небу, крестьянский мальчишка узнал, когда однажды в селе приземлился самолет...
Дом-музей Героя Советского Союза Михаила Девятаева в Торбееве был открыт к 30-летию Победы, 8 мая 1975 года.
- В наших фондах - 3700 экспонатов: письма, фотографии, документы, награды, личные вещи Михаила Петровича, - пояснила смотритель Галина Карева. - Особое место занимают предметы, переданные из музея антифашистской освободительной борьбы народов Европы, созданного в бывшем концлагере Заксенхаузен. Это куртка, штаны, берет, деревянная обувь и полосатая роба узника концлагеря, плетка-семихвостка и капсулы с пеплом человеческих тел из печей крематория.
После войны старший лейтенант Девятаев вернулся в Казань, где жила его супруга Фаина Хайрулловна. Там он одним из первых стал водить теплоход "Ракета" на подводных крыльях. Его капитанский китель тоже хранится в музее.
- Большой вклад в создание экспозиции внес знаменитый советский журналист Василий Песков - автор очерка о Девятаеве. Он был у нас частым гостем, - вспоминает Галина Карева. - Сам же Михаил Петрович всегда поддерживал тесную связь с малой родиной. Регулярно навещал маму - Акулина Дмитриевна прожила 97 лет, встречался с друзьями, проводил уроки памяти для школьников. Даже в последние годы жизни он непременно приезжал в Торбеево в свой день рождения 13 июля и на Троицу: в мордовских селах этот праздник отмечают особенно широко, непременно собираясь всей родней.
Тайник на чердаке
А вот родовое гнездо деда патриарха Московского и Всея Руси Кирилла - дом сельского священника Василия Гундяева в селе Оброчном Ичалковского района - пока не имеет статуса музея, но побывать тут на экскурсии можно.
В детстве ленинградский школьник Володя Гундяев часто проводил каникулы у своего деда - иерея Василия Степановича. Изменить вере его не заставили даже 20 лет, проведенные в тюрьмах и печально знаменитых Соловецких лагерях. Вместе с женой Параскевой Ивановной они воспитали восьмерых детей. Супругам была суждена долгая жизнь - оба скончались в преддверии своего 90-летия: глава семьи - в 1969-м, а его жена - в 1974 году.
Отпевали Параскеву Ивановну в старинном саранском соборе Иоанна Богослова. Прощальный обряд совершали ее внуки: протоиерей Николай Гундяев и 28-летний архимандрит Кирилл - будущий патриарх.
С 1980-х родовое гнездо Гундяевых в Оброчном принадлежало другим людям. Четыре года назад епархии удалось-таки выкупить дом-пятистенок на улице Ленина, 65. Здесь был проведен ремонт, а потом полностью воссоздана обстановка более чем полувековой давности.
- Пришлось заново сложить разрушенную бывшими хозяевами печь, заново вырыть колодец на участке - сейчас он точь-в-точь как прежде, посадить сад, который был здесь когда-то, восстановить забор из горбыля - такой, как делали в те годы, - рассказал настоятель храма поселка Кемля Иоанн Просвирнин.
Большой вклад внесли и родственники Святейшего: благодаря им в родовое гнездо Гундяевых вернулись семейные реликвии. Среди них - старая икона, которую внук забрал из дома деда после его смерти, а также книга из библиотеки бабушки Параскевы Ивановны - томик Чехова 1946 года издания.
Кстати, во время ремонта на чердаке дома был найден тайник, чудом не обнаруженный во время многочисленных обысков: в нем хранились церковные сосуды для причастия XVIII века.
В гости к пони и тяжеловозам
Сразу предупреждаем: любителям "гламурного" отдыха лучше сюда не ехать. Зато любителей лошадей посещение конезавода в Оброчном наверняка не оставит равнодушным. Именно здесь в 1952 году была выведена знаменитая порода - советский тяжеловоз.
...Семисоткилограммовый жеребец Бразилец - чемпион Всероссийской выставки 2018 года - смотрит на гостей огромными глазами, нервно дергает ноздрей и бьет копытом так, что дрожит земля.
- Да не бойтесь - это он у вас угощение просит, - заразительно смеется наш экскурсовод Данил Беззубов. - Морковку, яблоко... Сахар тоже можно. Только немножко - кусочка три... Кстати, его мать Бразилия - тоже чемпионка. Видите - у конюшни гуляет? Она из наших тяжеловозов самая крупная, весит почти тонну.
Рядом перебирает тонкими ногами темно-гнедой красавец Очаков - представитель спортивной тракененской породы.
- Его отец - знаменитый конкурист Честерфилд, а пять братьев служат в почетном президентском кавалерийском эскорте, - хвалит питомца Данил. - А вот рысак Минотавр - победитель зимнего Всероссийского приза Дерби. Его рекорд на дистанции 1600 метров - ровно две минуты!
А пышногривый конь с говорящим именем Роскошный будто сошел с иллюстрации из книги сказок.
- Исстари считалось, что нельзя стричь гриву лошадям, - говорит Данил, поглаживая его длинные волнистые "локоны". - Чем пышнее грива у тяжеловоза - тем он мощнее. Раз в неделю обязательно расчесываем, когда на выставку везем - моем специальным кондиционером. Да-да, не смейтесь: для лошадей тоже есть особая косметика: для хвоста, для гривы, для шерсти - чтобы блестела.
Сейчас на конезаводе содержится 150 племенных лошадей - вдвое меньше, чем в советские годы. Среди них есть и чистокровные арабские скакуны, а с 1980-х здесь разводят еще и пони. Но главная гордость по-прежнему - советские тяжеловозы.
- Их разводят у нас и в нижегородских Починках. Мордовская разновидность тяжеловоза отличается от основной - благодаря примеси английской суффольской породы они менее крупные, более подвижные и плодовитые. Лучший представитель - наш Жангир, чемпион Всероссийской выставки "Золотая осень-2019", - собеседник указывает на коня-богатыря, гуляющего в специальном загоне - леваде.
Сорвав у тропинки сочный лопух, протягиваю его Жангиру. Тот деликатно берет угощение, стараясь не коснуться моих ладоней зубами.
- Раньше наш завод на всю страну гремел. В 1985-м кобыла Вятка установила рекорд - провезла 28 тонн груза. Она бы и 29 взяла, но хомут лопнул. Тот рекорд до сих пор не побит. А потом, в 90-е, разруха пришла. Ныне покойный начальник конной части Сергей Стрельцов рассказывал, что ему тогдашний директор велел продать коней на мясо из-за бескормицы. Он - ни в какую: "Нельзя - такой генофонд потеряем!" - вспоминает Данил. - А я сюда первый раз попал в 2011 году. И уйти потом не мог. Родители искали - с ног сбились, месяц потом на улицу на выпускали: "Теперь дальше забора - никуда!" Мне тогда шесть лет было.
- То есть сейчас вам...
- Ну да - скоро 16, - смущенно улыбается юноша. - Наша семья потом в Москву переехала, но я каждое лето провожу здесь, в Оброчном. Работаю сезонно - прихожу в шесть утра, тренирую лошадей, провожу экскурсии. А в Москве занимаюсь на центральном ипподроме. Я уже все решил - после школы поступлю в Тимирязевскую академию и приеду сюда зоотехником. Хочу вернуть мордовскому конезаводу былую славу. Сейчас здесь, конечно, ремонт нужен, а еще - создать инфраструктуру для туристов. А то приезжала на днях группа из Москвы, дама мне высказывала: "Я думала, у вас тут цветочки, благоустройство, а здесь даже машину поставить негде!" Ну ничего: вот отучусь, приеду - и все будет!
И, глядя в горящие глаза парнишки, веришь: будет!
Сборные экскурсии на родину Михаила Девятаева проводятся еженедельно, в выходные дни. Выезд из Саранска на микроавтобусе. Запись на экскурсию по телефонам: +7 (8342) 77-76-77 (Туристско-информационный центр РМ), +7 927 174-89-51.
На экскурсию по конезаводу в Оброчном можно записаться по телефону: +7 977 556-34, Данил Беззубов.