Туристу, решившему посетить Мордовию, непременно посоветуют осмотреть музей работ всемирно известного скульптора Степана Эрьзи, побывать на могиле непобедимого адмирала Федора Ушакова, погулять по экотропам заповедника им. Смидовича, где бродят величественные лесные гиганты - зубры, и обязательно увезти с собой на память национальный сувенир - тавлинскую игрушку. В этом сезоне "РГ" приглашает гостей республики открыть для себя малоизвестные маршруты.

Чем пышнее грива у тяжеловоза - тем он мощнее. Фото: Николай Гагарин

Китель героя и пепел Заксенхаузена

Строго говоря, маршрут на малую родину легендарного аса Великой Отечественной - Михаила Девятаева, совершившего побег из фашистского концлагеря на угнанном у немцев самолете, новым не назовешь. Но сегодня он обрел "второе дыхание": после выхода на экраны фильма "Девятаев" режиссера Тимура Бекмамбетова интерес к личности и подвигу национального героя Мордовии растет.

Обновленный экскурсионный проект "Яркие выходные на родине Девятаева" запущен в мае. Известно, что в картине Бекмамбетова присутствуют элементы художественного вымысла. Узнать подлинную историю жизни знаменитого летчика, автора книги "Побег из ада" можно, побывав в его родном селе Торбеево.

Здесь вам расскажут, что Миша Девятайкин (именно так изначально звучала его фамилия) был тринадцатым ребенком в семье. Семерых его братьев и сестер еще в детстве скосила эпидемия оспы. Мать Акулина Дмитриевна, оставшись вдовой, детей поднимала одна. О том, что такое неукротимая страсть к небу, крестьянский мальчишка узнал, когда однажды в селе приземлился самолет...

Дом-музей Героя Советского Союза Михаила Девятаева в Торбееве был открыт к 30-летию Победы, 8 мая 1975 года.

- В наших фондах - 3700 экспонатов: письма, фотографии, документы, награды, личные вещи Михаила Петровича, - пояснила смотритель Галина Карева. - Особое место занимают предметы, переданные из музея антифашистской освободительной борьбы народов Европы, созданного в бывшем концлагере Заксенхаузен. Это куртка, штаны, берет, деревянная обувь и полосатая роба узника концлагеря, плетка-семихвостка и капсулы с пеплом человеческих тел из печей крематория.

После войны старший лейтенант Девятаев вернулся в Казань, где жила его супруга Фаина Хайрулловна. Там он одним из первых стал водить теплоход "Ракета" на подводных крыльях. Его капитанский китель тоже хранится в музее.

- Большой вклад в создание экспозиции внес знаменитый советский журналист Василий Песков - автор очерка о Девятаеве. Он был у нас частым гостем, - вспоминает Галина Карева. - Сам же Михаил Петрович всегда поддерживал тесную связь с малой родиной. Регулярно навещал маму - Акулина Дмитриевна прожила 97 лет, встречался с друзьями, проводил уроки памяти для школьников. Даже в последние годы жизни он непременно приезжал в Торбеево в свой день рождения 13 июля и на Троицу: в мордовских селах этот праздник отмечают особенно широко, непременно собираясь всей родней.

Тайник на чердаке

А вот родовое гнездо деда патриарха Московского и Всея Руси Кирилла - дом сельского священника Василия Гундяева в селе Оброчном Ичалковского района - пока не имеет статуса музея, но побывать тут на экскурсии можно.

В детстве ленинградский школьник Володя Гундяев часто проводил каникулы у своего деда - иерея Василия Степановича. Изменить вере его не заставили даже 20 лет, проведенные в тюрьмах и печально знаменитых Соловецких лагерях. Вместе с женой Параскевой Ивановной они воспитали восьмерых детей. Супругам была суждена долгая жизнь - оба скончались в преддверии своего 90-летия: глава семьи - в 1969-м, а его жена - в 1974 году.

Отпевали Параскеву Ивановну в старинном саранском соборе Иоанна Богослова. Прощальный обряд совершали ее внуки: протоиерей Николай Гундяев и 28-летний архимандрит Кирилл - будущий патриарх.

С 1980-х родовое гнездо Гундяевых в Оброчном принадлежало другим людям. Четыре года назад епархии удалось-таки выкупить дом-пятистенок на улице Ленина, 65. Здесь был проведен ремонт, а потом полностью воссоздана обстановка более чем полувековой давности.

- Пришлось заново сложить разрушенную бывшими хозяевами печь, заново вырыть колодец на участке - сейчас он точь-в-точь как прежде, посадить сад, который был здесь когда-то, восстановить забор из горбыля - такой, как делали в те годы, - рассказал настоятель храма поселка Кемля Иоанн Просвирнин.

В доме полностью воссоздана обстановка более чем полувековой давности. Фото: Николай Гагарин

Большой вклад внесли и родственники Святейшего: благодаря им в родовое гнездо Гундяевых вернулись семейные реликвии. Среди них - старая икона, которую внук забрал из дома деда после его смерти, а также книга из библиотеки бабушки Параскевы Ивановны - томик Чехова 1946 года издания.

Кстати, во время ремонта на чердаке дома был найден тайник, чудом не обнаруженный во время многочисленных обысков: в нем хранились церковные сосуды для причастия XVIII века.

В гости к пони и тяжеловозам

Сразу предупреждаем: любителям "гламурного" отдыха лучше сюда не ехать. Зато любителей лошадей посещение конезавода в Оброчном наверняка не оставит равнодушным. Именно здесь в 1952 году была выведена знаменитая порода - советский тяжеловоз.

...Семисоткилограммовый жеребец Бразилец - чемпион Всероссийской выставки 2018 года - смотрит на гостей огромными глазами, нервно дергает ноздрей и бьет копытом так, что дрожит земля.

- Да не бойтесь - это он у вас угощение просит, - заразительно смеется наш экскурсовод Данил Беззубов. - Морковку, яблоко... Сахар тоже можно. Только немножко - кусочка три... Кстати, его мать Бразилия - тоже чемпионка. Видите - у конюшни гуляет? Она из наших тяжеловозов самая крупная, весит почти тонну.

Рядом перебирает тонкими ногами темно-гнедой красавец Очаков - представитель спортивной тракененской породы.

- Его отец - знаменитый конкурист Честерфилд, а пять братьев служат в почетном президентском кавалерийском эскорте, - хвалит питомца Данил. - А вот рысак Минотавр - победитель зимнего Всероссийского приза Дерби. Его рекорд на дистанции 1600 метров - ровно две минуты!

А пышногривый конь с говорящим именем Роскошный будто сошел с иллюстрации из книги сказок.

- Исстари считалось, что нельзя стричь гриву лошадям, - говорит Данил, поглаживая его длинные волнистые "локоны". - Чем пышнее грива у тяжеловоза - тем он мощнее. Раз в неделю обязательно расчесываем, когда на выставку везем - моем специальным кондиционером. Да-да, не смейтесь: для лошадей тоже есть особая косметика: для хвоста, для гривы, для шерсти - чтобы блестела.

Сейчас на конезаводе содержится 150 племенных лошадей - вдвое меньше, чем в советские годы. Среди них есть и чистокровные арабские скакуны, а с 1980-х здесь разводят еще и пони. Но главная гордость по-прежнему - советские тяжеловозы.

- Их разводят у нас и в нижегородских Починках. Мордовская разновидность тяжеловоза отличается от основной - благодаря примеси английской суффольской породы они менее крупные, более подвижные и плодовитые. Лучший представитель - наш Жангир, чемпион Всероссийской выставки "Золотая осень-2019", - собеседник указывает на коня-богатыря, гуляющего в специальном загоне - леваде.

Сорвав у тропинки сочный лопух, протягиваю его Жангиру. Тот деликатно берет угощение, стараясь не коснуться моих ладоней зубами.

- Раньше наш завод на всю страну гремел. В 1985-м кобыла Вятка установила рекорд - провезла 28 тонн груза. Она бы и 29 взяла, но хомут лопнул. Тот рекорд до сих пор не побит. А потом, в 90-е, разруха пришла. Ныне покойный начальник конной части Сергей Стрельцов рассказывал, что ему тогдашний директор велел продать коней на мясо из-за бескормицы. Он - ни в какую: "Нельзя - такой генофонд потеряем!" - вспоминает Данил. - А я сюда первый раз попал в 2011 году. И уйти потом не мог. Родители искали - с ног сбились, месяц потом на улицу на выпускали: "Теперь дальше забора - никуда!" Мне тогда шесть лет было.

- То есть сейчас вам...

- Ну да - скоро 16, - смущенно улыбается юноша. - Наша семья потом в Москву переехала, но я каждое лето провожу здесь, в Оброчном. Работаю сезонно - прихожу в шесть утра, тренирую лошадей, провожу экскурсии. А в Москве занимаюсь на центральном ипподроме. Я уже все решил - после школы поступлю в Тимирязевскую академию и приеду сюда зоотехником. Хочу вернуть мордовскому конезаводу былую славу. Сейчас здесь, конечно, ремонт нужен, а еще - создать инфраструктуру для туристов. А то приезжала на днях группа из Москвы, дама мне высказывала: "Я думала, у вас тут цветочки, благоустройство, а здесь даже машину поставить негде!" Ну ничего: вот отучусь, приеду - и все будет!

И, глядя в горящие глаза парнишки, веришь: будет!

Контакты

Сборные экскурсии на родину Михаила Девятаева проводятся еженедельно, в выходные дни. Выезд из Саранска на микроавтобусе. Запись на экскурсию по телефонам: +7 (8342) 77-76-77 (Туристско-информационный центр РМ), +7 927 174-89-51.

На экскурсию по конезаводу в Оброчном можно записаться по телефону: +7 977 556-34, Данил Беззубов.