В Ульяновской области жители приволжских поселков остались без воды

Новости

"Динамо" объявило о переходе полузащитника "Милана" Лаксальта 18:59
Москалькова призвала внедрить допросы потерпевших и свидетелей по видео 18:31
Девять лет проведёт в колонии сотрудница "Алросы" за кражу алмазов 18:20
Названы единственные противопоказания для вакцинации от коронавируса 18:13
Валерий Газзаев: Подготовка футболистов в России должна быть системной 18:07
УАЗ показал новую "Буханку", которую никогда не выпустит 17:58
В больницах Москвы ввели ограничения из-за роста заражений COVID-19 17:56
Роман Головченко: Санкции в отношении Беларуси не останутся без ответа 17:52
Погашена почтовая марка с памятником "Погибшим при защите Отечества" 17:50
Глава комитета ГД поддержал новые меры против COVID-19 в Москве 17:46
В Минздраве оценили эффективность российских вакцин от COVID-19 17:46
Патриарх Кирилл: В современной армии растет уровень образования 17:39
Член комитета по этике РФС предложил уменьшить зарплату футболистам 17:33
Власти Москвы озвучили схему с QR-кодами для кафе 17:31
Меркель повторно вакцинировалась от COVID-19 17:16
В Москву поступит вакцина для мигрантов "Спутник Лайт" 17:00
Штормовое предупреждение объявлено в Татарстане из-за аномальной жары 16:55
Врач дала пять советов для продления жизни на десять лет 16:50
В Москве пункты вакцинации от коронавируса будут работать до последнего пациента 16:48
В Болгарии опасаются роста влияния Турции 16:38
В Татарстане в ДТП с "Газелью" погиб ребенок 16:37
В 2021 году вакцинируют не менее 60 процентов сотрудников МВД 16:36
Ракова заявила об ограничении поставок вакцин от коронавируса в Москву 16:36
Компания Маска пообещала к осени обеспечить мир беспроводным интернетом 16:23
Ракова: У плановых больных перед госпитализацией будут проверять прививку от коронавируса 16:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
22.06.2021 18:43
Рубрика: Экономика

Куда утекла Волга

В Ульяновской области жители приволжских поселков остались без воды
Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
В "РГ" обратились жители сразу нескольких населенных пунктов, расположенных на волжском берегу. Обитая на самой крупной реке Европы, они из года в год испытывают дефицит воды. В летний сезон сельчане разбирают воду из питьевых кранов на полив огородов - куда без этого? Но в результате жителям многоквартирных домов в буквальном смысле нечего пить, не говоря о стирке. И такая жара - 35 градусов.
Чиновники и специалисты решают, как хотя бы временно решить проблему водоснабжения села Шиловка. Фото: Администрация Сенгилеевского района Ульяновской области Чиновники и специалисты решают, как хотя бы временно решить проблему водоснабжения села Шиловка. Фото: Администрация Сенгилеевского района Ульяновской области
Чиновники и специалисты решают, как хотя бы временно решить проблему водоснабжения села Шиловка. Фото: Администрация Сенгилеевского района Ульяновской области

- Люди сами виноваты, уверены власти. "Все жители Криуш - члены садоводческих товариществ. Они должны были собраться и принять решение отремонтировать насосную станцию. Но никому ничего не надо", - сухо комментирует ситуацию Геннадий Деникаев, глава Новоульяновска, к которому территориально относится этот поселок городского типа.

В Ульяновске построят новый водовод

В прежние времена систему полива в рабочем состоянии поддерживало местное градообразующеепредприятие - Криушинский судостроительно-судоремонтный завод, но его ресурсы иссякли.

От недостатка воды, который нарастал в последнее десятилетие, страдают отнюдь не только Криуши, но и соседние села. Первыми этим летом забили тревогу жители Шиловки, разместив в соцсетях свое обращение: "Снова у нас вопиющий случай с водоснабжением. Два месяца жители сидят практически без воды". На это обратил внимание и врио главы региона, и прокуратура, возбудив административное дело в отношении директора "Ульяновскоблводоканала" Алексея Шмырева.

Можно, конечно, все списать на аномальную жару, но и износ водоводов в Ульяновской области зашкаливает - более 80 процентов. Шиловка и Криуши - не исключение. Сейчас коммунальщики спешно ликвидируют порывы, меняют особо ветхие участки.

- Нужна глобальная модернизация систем водоснабжения Новоульяновска и Криуш от центрального водовода и от родников! Мы начали проектировать водовод к этим населенным пунктам", - рассказывает руководитель регионального минэнерго Александр Черепан. - В феврале 2022 года будет готов проект и заложены в бюджет средства на строительство водовода в Криушах. По Шиловке также найдено решение - разработать новый Орлов родник с запасом воды, что решит проблему ее потребления в часы пик.

Правда, ожидающие долгими летними днями прибытия водовоза сельчане, а приезжает он с нарушением графика, так пока и не поняли, что им пить в ближайшие два года.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область

Главное сегодня

22 июня - День памяти и скорби
22 июня - День памяти и скорби
Кремль поддерживает новые антиковидные меры Москвы
"Прямая линия" Путина пройдет без аудитории в студии
Меркель выразила Путину чувства сопереживания в День памяти и скорби
В Москве пункты вакцинации от коронавируса будут работать до последнего пациента
Новый законопроект позволит легализовать почти полмиллиона домов и участков
До каких максимальных значений может взлететь курс рубля к осени