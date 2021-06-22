В Ульяновской области жители приволжских поселков остались без воды

- Люди сами виноваты, уверены власти. "Все жители Криуш - члены садоводческих товариществ. Они должны были собраться и принять решение отремонтировать насосную станцию. Но никому ничего не надо", - сухо комментирует ситуацию Геннадий Деникаев, глава Новоульяновска, к которому территориально относится этот поселок городского типа.

В прежние времена систему полива в рабочем состоянии поддерживало местное градообразующеепредприятие - Криушинский судостроительно-судоремонтный завод, но его ресурсы иссякли.

От недостатка воды, который нарастал в последнее десятилетие, страдают отнюдь не только Криуши, но и соседние села. Первыми этим летом забили тревогу жители Шиловки, разместив в соцсетях свое обращение: "Снова у нас вопиющий случай с водоснабжением. Два месяца жители сидят практически без воды". На это обратил внимание и врио главы региона, и прокуратура, возбудив административное дело в отношении директора "Ульяновскоблводоканала" Алексея Шмырева.

Можно, конечно, все списать на аномальную жару, но и износ водоводов в Ульяновской области зашкаливает - более 80 процентов. Шиловка и Криуши - не исключение. Сейчас коммунальщики спешно ликвидируют порывы, меняют особо ветхие участки.

- Нужна глобальная модернизация систем водоснабжения Новоульяновска и Криуш от центрального водовода и от родников! Мы начали проектировать водовод к этим населенным пунктам", - рассказывает руководитель регионального минэнерго Александр Черепан. - В феврале 2022 года будет готов проект и заложены в бюджет средства на строительство водовода в Криушах. По Шиловке также найдено решение - разработать новый Орлов родник с запасом воды, что решит проблему ее потребления в часы пик.

Правда, ожидающие долгими летними днями прибытия водовоза сельчане, а приезжает он с нарушением графика, так пока и не поняли, что им пить в ближайшие два года.