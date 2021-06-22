В Омске открылся мобильный музей истории военного госпиталя

В годы войны Омск принял более пятисот эшелонов с ранеными бойцами. Диорама "Город милосердия - омские госпитали 1941-1945" воспроизводит самые яркие моменты героического времени. Осуществить проект помог Фонд президентских грантов.

В тыловых госпиталях трудились в основном женщины. Их подвиги были под стать фронтовым. Фото: Омский госпиталь ветеранов войн

...Вот операционная, где над искалеченным солдатом склонились хирурги. Трамвай, доставивший новую партию раненых. Худенькие санитарки с носилками. Сестры, отмывающие от крови новых пациентов. Палата, где перед лежачими бойцами выступает девушка со скрипкой.

Модель выполнена скрупулезно, но в уменьшенном масштабе. Это делает выставку мобильной. Раненых солдат в сибирский тыловой госпиталь везли отовсюду, где шли бои, - и теперь передвижной музей могут увидеть в любом уголке страны.

- В госпитале помнят ювелирные операции ведущего хирурга Бориса Виноградова. Например, он сумел собрать из сорока осколков раздробленные конечности солдата. Поставил на ноги 17-летнего партизана с тяжелейшим сквозным ранением позвоночника. Парень перенес несколько сложных операций, потерял девять ребер - но поправился! И таких случаев сотни, - рассказала "РГ" руководитель госпитального музея Ольга Чайкина. - Удивительный врач не дожил до победы всего шестнадцать дней. Умер от воспаления легких. Лечиться ему было некогда.

Дата организации головного эвакогоспиталя N 1494 - 2 июля 1941 года. А уже 22 июля в Омск прибыл первый эшелон с ранеными. Штат менялся постоянно. Врачи и медсестры один за другим уходили на фронт.

В музейных витринах - фотографии героев-фронтовиков. Вот врач-рентгенолог Вадим Скляров. В условиях боя он остался один с сорока ранеными, но всех сохранил. Вот лор-врач Нина Корчевникова, закончившая войну в Праге. На ее боевом счету - 746 сложных операций. Санитарка-"дюймовочка" Софья Сюзан, вынесшая с поля боя сотни солдат. Хирургическая медсестра белорусского партизанского отряда "Сибиряк" Вера Кузина-Коняхина, которой говорили спасибо не только бойцы, но и многие местные жители. Вот ее пробитая пулями сумка с красным крестом.

Тыловые подвиги медиков, в основном женщин, были под стать фронтовым. После суток в госпитале - короткий сон, разгрузка раненых и новая смена. Медсестрички, таскавшие бойцов на худеньких плечах, не жаловались. От непомерных нагрузок, голода и холода их ноги распухали настолько, что валенки и сапоги приходилось разрезать. При этом все без исключения сотрудники госпиталя были донорами.

Диорама "Город милосердия" в деталях воспроизводит то, как работали госпитали военных лет. Фото: Омский госпиталь ветеранов войн

Перевязочных материалов не хватало, поэтому старые бинты не выбрасывали, а стирали и кипятили. Сворачивать их помогали дети медиков. По распоряжению начальника госпиталя Абрама Когана, для усиленного питания тяжелораненных госпиталь организовал собственное подсобное хозяйство. А по соседству располагался пионерский лагерь. Дети вместе с родителями и выздоравливающими пациентами ухаживали за грядками, а также устраивали концерты для раненых, помогали писать им письма домой.

- Поразительно, но искалеченные солдатики, без рук и ног, диктуя письма, все как один говорили, что у них все хорошо. Что их скоро выпишут. А вернувшись на фронт, они сделают все, чтобы добить проклятого врага, - вспоминает омичка Клара Дорофеева.

Чтобы поднять бойцов на ноги, медики использовали все способы, в том числе и эффект плацебо.

- Например, чтобы ускорить выздоровление, ослепшему после контузии бойцу закапывали в глаза обычную воду, уверяя, что это самые настоящие чудодейственные капли Сталина. И вскоре он прозревал, - рассказывает Ольга Чайкина.

В витражах - извлеченные из тел осколки, пули. Покореженные кружки, пробитые пилотки, нехитрые врачебные инструменты. Вот научное исследование "Роль медсестры в сокращении сроков лечения раненых и больных". Китель тяжелораненного бойца, которого выходила медсестра Носкова-Двульская, а потом стала его женой и матерью двух сыновей. Несмотря на бродившую по палатам смерть, люди продолжали любить, мечтать и радоваться каждому мгновению жизни.

По словам современников, заставших военное поколение, фронтовых медиков отличали и самоотверженность, и особое вселенское милосердие.

- Вы даже не представляете, сколько в них было тепла, - вспоминает старшая медсестра Валентина Окунева. - Ни разу, ни от кого я не слышала грубого слова, раздражения, повышенного тона. Все были терпеливы и добры. А ради победы готовы были отдать последнюю рубашку. При неимоверных нагрузках люди выкраивали время, шили одежду, вязали носки, чтобы отправить освобожденным жителям Белоруссии и Украины.

Всего за годы войны Омск принял 562 эшелона с ранеными бойцами.

В 43 эвакогоспиталя поступило более 156 тысяч человек. 74 процента солдат вернулись в строй. Скончалось 1 220 человек. Омский медицинский институт подготовил для фронта 1 645 военных врачей.

Тем временем

На стене омского госпиталя для ветеранов войн установили мемориальную доску фронтовику и журналисту Кемелю Токаевичу Токаеву. Он ушел на фронт 18-летним мальчишкой. Сражался под Сталинградом, освобождал Украину, Белоруссию. Под Польшей командиру отделения автоматчиков танкового полка осколочной миной раздробило ногу. Речь шла об ампутации, но Кемель умолял врачей этого не делать. Омские врачи собрали парню ногу буквально по кусочкам. И в результате он смог ходить без помощи костылей. Женился. И стал отцом будущего президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

Военный хирург стал главным героем

Омский "Пятый театр" отметил 80-летие начала войны спектаклем "Апрельский романс". Постановку посвятили подвигу военных медиков. В центре сюжета - тяжелораненые девушки 18-25 лет. Они уже прошли через ад сражений и бомбежек. Еще не долечились, но уже снова рвутся на фронт.

- Сценическая судьба главного героя пьесы - военного хирурга Хромова повторила реальную историю врача омского госпиталя номер 1494 Бориса Николаевича Виноградова, - пояснила "РГ" замдиректора "Пятого театра" Елена Чернякова. - Один из лучших медиков страны, он прошел Первую мировую, а с началом Великой Отечественной вновь был определен в Омск. Как ведущий нейрохирург поставил на ноги тысячи солдат. Но, помимо телесных ран, умел лечить еще и душевные. Об этом - наш спектакль.

Режиссер-постановщик спектакля Максим Кальсин дополнил сюжет документальными кадрами тех лет. В фойе театра зрители смогут увидеть выставку с экспонатами военного госпиталя.