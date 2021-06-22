На этой неделе, 26 июня, выпускники попрощаются со школой. Яркие торжества по этому поводу всегда были неотъемлемой частью нашей жизни - и если в Сибири нет такого захватывающего шоу, как питерские "Алые паруса", то уж на банкет в шикарном зале и вечерние наряды родители юного поколения не скупились. Но, как выяснилось, коронавирус "подтачивает" и эту традицию.

За такие эмоции не жалко никаких денег: новая жизнь для вчерашнего школьника должна начинаться с улыбки. Фото: Александр Рюмин/ ТАСС

Больше класса не собираться?

К счастью, в нынешнем году выпускные в большинстве сибирских городов все-таки проходят в привычном формате, а не онлайн, как в 2020-м. Например, в Кузбассе сохранили "живые" выпускные вечера, несмотря на то что в регионе до конца месяца ввели антикоронавирусные ограничения. Одно из них - запрет на массовые мероприятия численностью больше пятидесяти человек в закрытых помещениях и работу ресторанов и кафе с двух часов ночи до шести утра.

По-прежнему отмечать торжество в ресторане будут и многие омичи. Однако из-за режима ограничений собраться всему выпускному потоку в одном месте не разрешат.

- Объединять классы не будут. Большие банкеты не разрешены. Чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции, выпускной вечер будет проходить в каждом конкретном классе отдельно, - пояснила региональный министр образования Татьяна Дернова.

Обеспечить отдельным кафе каждый класс в городе проблематично. Поэтому на рынке омского общепита возник ажиотаж, а цены взлетели. Выпускное застолье оказалось вдвое (!) дороже свадебного. Даже предприимчивым родителям, которые заказали столики еще прошлой осенью, придется доплатить.

- Изначально мы договаривались, что угощения будут стоить две тысячи руб-лей на одного человека. Разумеется, без горячительных напитков. А сейчас рестораторы добавили еще пятьсот, объяснив, что продукты подорожали, - пояснила мама выпускницы левобережной школы Ирина Александрова.

Для родителей, которые придут на торжество, цена такая же. Весной власти хотели ограничить их присутствие на последних звонках и выпускных вечерах одним представителем, но потом передумали.

Нужны ли школьникам банкеты

В среднем расходы на торжество, включая тамаду, оформление зала, цветы, фото и видео, подарки учителям, в обычной омской школе (без претензий на роскошь) обойдутся семье в пятнадцать тысяч рублей. Минимальный выпускной бюджет в Омске с учетом праздничного наряда составит порядка тридцати тысяч рублей.

По карману это далеко не всем семьям: число "отказников" растет. Чем больше изысков, тем, конечно же, дороже: например, в Кемерове приглашенным на праздник ведущему и диджею со всем необходимым оборудованием нужно заплатить 60-80 тысяч, а в 50-60 тысяч обойдется работа артистов. В результате раньше на бал из класса не приходили двое-трое "ботаников", а теперь эта цифра выросла минимум вдвое.

- Семь ребят из двадцати четырех вообще не придут в ресторан, - сообщила мама ученика омской гимназии Марина Евсеенко. - Родители заявляют, что для семьи это слишком дорого либо что они потратят эти деньги на подготовку ребенка к поступлению в вуз.

И дело не только в деньгах. Нынешнее поколение выпускников, родившееся с гаджетом в руках, не всегда принимает традиции из прошлого века - а тут еще и вынужденная разоб-щенность из-за коронавируса.

- На банкет дочка идти не захотела сама. Дело даже не в том, что это дополнительные расходы - семь-восемь тысяч рублей с человека. Просто их класс, сформированный в прошлом учебном году, так и не успел толком сдружиться. Может, дистанционка, которая продолжалась больше трех месяцев, "помогла". В результате на банкет из класса записались лишь несколько человек плюс их родители, - рассказала кемеровчанка Анна Васильева. - И, говорят, такая картина складывается во многих школах. А у некоторых банкета и вовсе нет в планах. Мы же решили собраться небольшой компанией друзей и вместе с детьми устроить себе праздник. Погулять по городу, посидеть в ресторане. Столик на дневное время забронировали без проблем. Хотя одно очень неплохое заведение с живой музыкой, куда мы изначально собирались, увы, закрылось: видимо, тоже последствия пандемии.

Платье - это святое!

А вот подготовкой бальных нарядов в этом году, в отличие от прошлого, старшеклассники и их родители озадачились. Как уточнили в одном из крупных ателье столицы Кузбасса, "выпускные" заказы начали принимать еще осенью 2020-го.

- Мы платье дочке-одиннадцатикласснице купили в апреле, за семь тысяч руб-лей с учетом скидки. Относительно недорого, учитывая, что цены сейчас доходят до тридцати тысяч. И в семь с половиной тысяч обошлись туфли и сумочка, - рассказала мама выпускницы из Кузбасса.

В Омске наряды выпускников одиннадцатого класса за последний год подорожали в среднем на три процента. Такие данные приводят эксперты SuperJob. Костюм юноши обойдется родителям в среднем в 16 тысяч рублей, платье девушки - в 16,5 тысячи. Цены на праздничную одежду стартуют от четырех тысяч рублей, на обувь - от трех тысяч. И 18 процентов родителей сыновей и 13 процентов дочерей в Омске заявили, что не планируют покупать детям специальные наряды.

В Новосибирске платья для своих "принцесс" родители приобретают по цене от пяти до двадцати пяти тысяч рублей, костюм для юноши обойдется чуть дешевле - пять-шестнадцать тысяч рублей. Но можно взять в аренду - в среднем от трех тысяч рублей за вечер. Обувь - еще три-пять тысяч рублей, прическа, макияж - 4,5-6 тысяч.

В то же время результаты опроса, проведенного сервисом "Авито" среди родителей, говорят о том, что нарядиться на выпускной в Новосибирске можно в среднем за две тысячи рублей. И в этом году спрос на платья, по сравнению с маем 2019 года, вырос на тринадцать процентов (по России - на 25 процентов).

- Предложение тоже растет - объявлений о продаже нарядов для выпускного стало больше на двадцать процентов. Выбор в пользу не новых платьев - тренд, связанный с осознанным потреблением и разумной экономией. Ведь в большинстве случаев такие наряды надевают всего один раз, они остаются в прекрасном состоянии, а стоят на порядок дешевле, - комментирует руководитель макрокатегории Lifestyle на "Авито" Алексей Козловский.

Факт

Особенность прощания с детством в Кузбассе - действующий уже не первый год запрет на продажу спиртного в праздники. И в день последнего звонка, и в день выпускного. Хоть на этом можно сэкономить.

А как у соседей?

В Новосибирске в этом году городской выпускной будет называться "Время первых", и он вновь пройдет в онлайн-формате. Предполагается, что участие в нем примут девять тысяч выпускников одиннадцатых классов. Однако все они не теряют надежды на то, что ограничительные меры из-за коронавируса не будут столь жестки, и молодым людям позволят офлайн отпраздновать окончание школы. А есть надежда - есть и расходы.

Как сообщила мама одной из выпускниц гимназии в Академгородке, подготовка к выпускному началась еще в марте.

- Мы за несколько месяцев до выпускного, поэтапно, начали сдавать первые деньги на его организацию, подарки. Поэтому не так ошеломляюще выглядят суммы, - говорит Елена.

Экономист по профессии, она все досконально подсчитала. Итак, непосредственно банкет на одного человека обойдется в 3 500 рублей (родители тоже могут пойти на него за такие же деньги) плюс пять тысяч рублей - на цветы учителям, украшение и аренду зала, оплату работы ведущего, музыкантов, фотографов и видеографов, салют. Те, кто захотел на память альбом с фотографиями школьных друзей и учителей, выложил еще по 3 500 рублей.