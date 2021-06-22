В Петербурге на "Алые паруса" транспорт будет работать всю ночь

В Петербурге в ночь с 25 на 26 июня, когда в городе пройдет праздник выпускников "Алые паруса", транспорт будет работать.

Как сообщает комитет по транспорту Северной столицы, метро закрывать не будут. После полуночи интервал движения поездов составит 4-7 минут.

В комитете по транспорте готовятся к повышенному пассажиропотоку. Поэтому с 21.00 25 июня и до 01.00 26 июня вестибюли станций, которые ближе всего находятся в месту проведения праздника, будут закрыты на вход и выход. Речь идет об "Адмиралтейской", втором вестибюле "Невского проспекта", "Горьковской" и втором вестибюле станции "Спортивная".

Помимо метро, в ночь праздника на линию выйдут автобусы, они будут развозить пассажирам по десяти маршрутам с интервалом не более получаса.

То, что транспорт будет работать всю ночь, для Петербурга не удивительно. Каждый год "Алые паруса" собирают сотни тысяч зрителей, многие после прекрасного фейерверка гуляют по городу всю ночь. В этом году городские власти пообещали перекрыть набережные, чтобы избежать столпотворения и попросили граждан смотреть телетрансляцию.