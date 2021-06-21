В Петербурге на "Алые паруса" перекроют набережные и проходы к крышам

В Петербурге на празднике "Алые паруса" вводятся новые ограничения. Увидеть праздник вживую смогут исключительно выпускники, доступ зрителей на все площадки, прилегающие к месту проведения торжества, будет закрыт, сообщает администрация Северной столицы.

Праздник "Алые паруса" состоится в ночь с 25 на 26 июня. Главный концерт пройдет на Дворцовой площади. Как и в прошлые годы площадь будет перекрыта. Пускать туда будут только выпускников.

В прошлые годы каждому выпускнику петербургских школ давали два билета, один - для себя, другой - для друга или родственника. В этот раз ученики получат по одному билету, он даст право прохода на Дворцовую площадь. Все выпускники должны быть в масках, при проходе через турникеты им будут измерять температуру.

Но "Алые паруса" за последние годы превратились не только в праздник школьников, в Петербург в этот день приезжали десятки тысяч туристов со всего мира. Специально для них городские власти устанавливали на набережных и на Стрелке Васильевского острова экраны и динамики, чтобы можно было послушать концерт. Кроме того, на Университетской, Английской и других набережных Невы тысячи туристов следили за проходом брига.

Руферы в день проведения "Алых парусов" получали сверхприбыли, организуя ночные экскурсии по крышам вблизи набережных с возможностью увидеть бриг. Десятки теплоходов выстраивались вереницами у причалов, чтобы пассажиры смогли увидеть с воды корабль под алыми парусами.

В этом году ничего такого не будет, предупреждают в Смольном. Экранов не установят, набережные перекроют, а в акваторию Невы пустят только сам бриг "Россия".

Власти Петербурга призвали горожан и туристов с пониманием отнестись к ситуации и посмотреть телетрансляцию.

К слову, в прошлом году праздник прошел в еще более усеченном формате. Туда не пустили даже выпускников. Концерт, проход брига и красочный салют в парке 300-летия Петербурга можно было увидеть только в телетрансляции.