В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1917 года

Санкт-Петербург сегодня в очередной раз побил рекорд максимальной температуры воздуха. В 14.00 температура на главной городской метеостанции достигла отметки в 32,9 градуса по Цельсию. Это на 0,4 градуса выше, чем было 22 июня 1917 года, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем аккаунте Facebook.

По словам синоптика, воздушные массы продолжат прогреваться, в ближайшие часы в Северной столице станет еще жарче. Точное значение нового рекордного максимума станет известно поле девяти часов вечера.

Сегодняшний температурный максимум - уже четвертый по счету. На первый летний рекорд по максимальной температуре воздуха Северная столица вышла 19 июня. Тогда воздух прогрелся до 29,9 градуса в 16 часов, обновив 116-летний температурный рекорд.