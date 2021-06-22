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22.06.2021 15:20
Рубрика: Общество

В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1917 года

Текст: Ульяна Вылегжанина (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербург сегодня в очередной раз побил рекорд максимальной температуры воздуха. В 14.00 температура на главной городской метеостанции достигла отметки в 32,9 градуса по Цельсию. Это на 0,4 градуса выше, чем было 22 июня 1917 года, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем аккаунте Facebook.

Фото: iStock
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По словам синоптика, воздушные массы продолжат прогреваться, в ближайшие часы в Северной столице станет еще жарче. Точное значение нового рекордного максимума станет известно поле девяти часов вечера.

Сегодняшний температурный максимум - уже четвертый по счету. На первый летний рекорд по максимальной температуре воздуха Северная столица вышла 19 июня. Тогда воздух прогрелся до 29,9 градуса в 16 часов, обновив 116-летний температурный рекорд.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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