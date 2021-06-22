Ливень погубил часть урожая в Крыму

Ливень, обрушившийся на прошлой неделе на Керченский полуостров, уничтожил посевы зерновых на площади 122 гектара. Убытки понесли четыре хозяйства Ленинского района Крыма. Об этом сообщил вице-премьер правительства - министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин на своей странице в Facebook.

По его данным, предварительно сумма ущерба оценивается в два миллиона рублей. В результате удара стихии посевы оказались частично подтопленными, уровень воды на полях составил от двух до 15 сантиметров. Посевы зерновых размыло, злаки полегли, надломились стебли растений.

После сбора всей информации об ущербе в этих хозяйствах может быть объявлено чрезвычайное положение, а убытки аграриев частично будут компенсированы из бюджета.

В прошлом году в Крыму собрали 1 миллион 12 тысяч тонн ранних зерновых. Урожай 2020 был одним из самых низких за последние годы. Виной тому стала небывалая засуха на полуострове, растянувшаяся на три года.

В этому году в Крыму рассчитывают получить значительно больший урожай и для этого есть все предпосылки. Посевы озимых в республике занимают площадь почти 530 тысяч гектаров. Уборочная кампания 2021 должна стартовать на полуострове со дня на день.