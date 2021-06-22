Роспотребнадзор не нашел холерного вибриона в морской воде в Ялте

Появившаяся в соцсетях информация о том, что в пострадавшей от наводнения Ялте в морской воде обнаружен холерный вибрион, не соответствует действительности. Об этом на заседании оперативного штаба заявила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

- Это не так, - заверила она. - Управление с первого дня увеличило кратность отбора проб морской воды. Никакого холерного вибриона в морской воде сегодня нет, но вода грязная: купаться в ней нельзя.

Также Пеньковская напомнила, что в Ялте до сих пор нельзя употреблять воду из сетей водоснабжения, и поэтому рекомендовала местным учреждениям общественного питания использовать одноразовую посуду.

- Либо общепит должен быть закрыт, либо перейти на одноразовую посуду, - пояснила она и добавила, что в пострадавшем от наводнения городе сохраняется риск распространения инфекций в водопроводной воде.

Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя неофициальную информацию из соцсетей о якобы обнаруженном в Ялте холерном вибрионе, заверил крымчан и гостей республики в том, что сейчас в городе "нет никакой заразы".

Ранее из-за ухудшения качества морской воды Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю выдало предписание местным властям пострадавших от подтопления территорий приостановить эксплуатацию пляжей.