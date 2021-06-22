В Севастополе разъяснили новый порядок заселения в отели

В Севастополе ввели новые жесткие ограничения против распространения коронавирусной инфекции. Наиболее строгие ограничительные меры коснутся всех мест размещения - отелей и гостиниц. С полным текстом документа можно ознакомиться на портале правительства города.

Так, с 28 июня до 15 июля 2021 года туристам старше 18 лет при заселении или бронировании гостиниц достаточно будет показать справку о прохождении ПЦР-теста, полученную не ранее трех дней до приезда, или сертификат о вакцинации, или справку об антителах G.

А уже с 16 июля отсутствия диагноза COVID-19 будет недостаточно: с туристов потребуют сертификат о прививке или справку о наличии антител G, полученную не позднее чем за 30 дней до приезда в отель.

Людям старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции у себя дома или на даче. Указ не предусматривает обязательную вакцинацию работников сферы услуг, она все еще будет носить рекомендательный характер.