Указ губернатора города Севастополя от 21 июня 2021 года № 50-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия. населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 03.04.2020 № 10 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 13.04.2020 № 11 "О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 07.07.2020 № 18 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", от 15.07.2020 № 21 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 27.07.2020 № 22 "О внесении изменений в постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 и от 30.03.2020 № 9", от 18.09.2020 № 27 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", от 21.12.2020 № 43 "Об обеспечении режима изоляции лиц, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в целях предотвращения распространения COVID-19", от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16", от 09.04.2021 № 12 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 16.04.2021 № 13 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территории города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 "Об утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", с учетом Методических рекомендаций 3.1/2.1.0231-21. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Изменения № 2 в МР 3.1/2.1.0205-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 11.02.2021, постановлений Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5, от 14.07.2020 № 6 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5", от 16.07.2020 № 7 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5", от 30.10.2020 № 98 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5" и предложений Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю о дополнительных санитарно­ противоэпидемических (профилактических) мероприятиях в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 30.09.2020 № 82-10-03/05-16653-20, от 27.10.2020 № 82-00-02/05-18180-2020, от 18.11.2020 № 82-00-03/05-19495-2020, от 22.04.2021 № 82-00-04/05-5285-2021, от 26.05.2021 № 82-00-03/05-6673-2021, от 16.06.2021 № 82-00-01/05-7800-2021 в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Севастополя постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Запретить до 31.07.2021:

1) курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах, в том числе доставку кальянов на дом;

2) проведение досуговых мероприятий в развлекательных центрах и иных развлекательных и досуговых заведениях, в том числе детских;

3) проведение государственной регистрации заключения браков в торжественной обстановке с количеством участников более 15 человек, включая сотрудников ЗАГС;

4) деятельность палаточных лагерей на территории города Севастополя;

5) проведение выпускных вечеров в образовательных организациях среднего и высшего образования, за исключением их проведения на открытом воздухе каждым классом отдельно;

6) с 28.06.2021:

- работу ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания в период с 23:00 до 08:00, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов, а также за исключением деятельности предприятий общественного питания, расположенных на территории объектов транспортной инфраструктуры;

- оказание услуг по торговле (пищевой, в том числе упакованной, и непищевой продукцией) на территории кинотеатров;

- бронирование мест, прием и размещение в средствах размещения организованных групп детей, за исключением размещения в учреждениях, включенных в реестр организаций отдыха и оздоровления детей;

- проведение городских мероприятий, организуемых Правительством Севастополя и (или) исполнительными органами государственной власти города Севастополя, органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города Севастополя, за исключением мероприятий, проводимых на основании распоряжения Губернатора города Севастополя;

7) проведение на территории города Севастополя публичных, культурнодосуговых и иных массовых мероприятий, в том числе в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), за исключением:

- спортивных мероприятий, проведение которых допускается при условии одновременного присутствия участников в количестве не более 50% от общей вместимости места проведения спортивного мероприятия на открытом воздухе и в закрытом спортивном сооружении (помещении);

- предоставления экскурсионных услуг на открытом воздухе, а также в закрытых помещениях (музеях, выставочных залах) при условии одновременного присутствия посетителей в количестве не более 30% от общей вместимости помещения;

- проведения показов кинофильмов, цирковых представлений, спектаклей, театральных постановок, концертов в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) с присутствием посетителей в количестве не более 50% от общей вместимости помещения при условии соблюдения социального дистанцирования (рассадка получателей услуг на расстоянии не менее 1,5 метра, за исключением членов одной семьи или прибывших вместе) и санитарно-эпидемиологических требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), установленных Роспотребнадзором в соответствующей сфере деятельности;

- с 12.04.2021 проведения окружных, всероссийских и межрегиональных официальных мероприятий в сфере молодежной политики (форумов, слетов, образовательных программ, конкурсов), а также официальных физкультурных и спортивных мероприятий при условии прохождения участниками обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР или путем выявления антител IgG в течение трех календарных дней до дня прибытия на территорию города Севастополя;

- с 12.04.2021 проведения собраний (конференций) в соответствии с учредительными документами организаций при условии одновременного присутствия участников в количестве не более 50% от общей вместимости места проведения, соблюдения социального дистанцирования (рассадка на расстоянии не менее 1,5 метра) и санитарно-эпидемиологических требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).".

1.2. В абзаце первом пункта 3 цифры "30.06.2021" заменить цифрами "31.07.2021".

1.3. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Запретить:

- с 28.06.2021 до 15.07.2021 бронирование мест, прием и размещение лиц в средствах размещения без результатов обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР, проведенного не более чем за три дня до заселения, или медицинского сертификата о наличии прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), или справки о наличии антител класса G (IgG) к новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданной не позднее чем за 30 дней до заселения;

- с 16.07.2021 бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения без медицинского сертификата о наличии прививки от новой коронавирусной инфекции. (COVID-2019) или справки о наличии антител класса G (IgG) к новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданной не позднее чем за 30 дней до заселения.".

1.4. Пункт 101 дополнить абзацем следующего содержания:

"Рекомендовать гражданам в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания), в том числе в жилых и садовых домах.".

1.5. В пункте 12:

1) в абзаце четвертом после слов "и старше" дополнить словами ", а также работников, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)";

2) дополнить абзацем следующего содержания:

"- рекомендовать обеспечить проведение в отношении работников мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (за исключением работников, имеющих медицинские противопоказания).".

1.6. Дополнить пунктом 131 следующего содержания:

"131. Рекомендовать субъектам хозяйствования обеспечить проведение иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) сотрудников, работающих в сферах оказания услуг по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, по размещению в средствах размещения, а также оказывающих транспортные услуги (за исключением сотрудников, имеющих медицинские противопоказания).".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор города Севастополя М.В.Развожаев







