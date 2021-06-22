В Севастополе ужесточили антиковидные меры

В Севастополе начнут действовать новые антиковидные ограничения. До конца июля вводится запрет на развлечения в досуговых центрах, на свадьбах может быть не более 15 человек, предпочтительны развлечения на открытом воздухе. Полностью документ опубликован на портале правительства города.

С 22 июня по 31 июля вводится запрет на развлекательные мероприятия, в том числе детские в досуговых центрах. Приостанавливается деятельность палаточных лагерей, кальянных, включая доставку кальянов на дом.

До 31 июля на церемонии бракосочетания должно быть не более 15 человек, включая сотрудников ЗАГСа. С 28 июня вступает в силу запрет на торговлю едой в кинотеатрах и запрет на работу ресторанов, кафе и буфетов в ночное время (с 23.00 до 8.00). Это ограничение не касается торговли на вынос, а также работы общепита на вокзалах. Массовые городские мероприятия могут проводиться только с разрешения губернатора Севастополя.

Спортивные мероприятия могут проводиться на открытом воздухе. Занятия в помещениях возможны при половинной загрузке залов. То же касается экскурсий, но в помещениях количество людей ограничивается 30 процентами емкости. Представления в цирке, фильмы, спектакли должны проходить, когда в зале заполнено не более половины мест, а дистанция между зрителями - 1,5 метра.

С 28 июня по 15 июля в отели и гостиницы Севастополя будут пускать туристов только с тестами ПЦР, подтверждающими отсутствие COVID-19, с сертификатами о вакцинации или со справкой о наличии антител класса G. А с 16 июля бронирование или заселение в средства размещения будет возможно только с сертификатами о прививках или со справками об антителах.

Ранее аналогичные ограничительные меры были введены и в Республике Крым - до 1 сентября.