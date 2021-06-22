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22.06.2021 12:44
Рубрика: Власть

В Крыму ужесточили антиковидные ограничения

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ, продлевающий действующие антикоронавирусные ограничения в регионе до 1 сентября 2021 года. Некоторые из них ужесточаются из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Только за последние сутки в регионе выявлен 201 новый случай коронавируса.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Юрлицам и индивидуальным предпринимателям запрещена работа в выходные и праздничные дни развлекательных центров и иных развлекательных заведений, в том числе детских досуговых.

Рестораны, кафе, бары, столовые, буфеты, закусочные и иные предприятия общественного питания не будут работать с 23 до 8 утра. Исключение сделано только для ночного обслуживания на вынос и доставки заказов. Продолжат работать круглосуточно точки общепита и на АЗС полуострова.

На территории торгово-развлекательных комплексов запрещено проведение конкурсов, ярмарок и розыгрышей.

В муниципалитетах, где фиксируется максимальное число случаев COVID-19 - в Симферополе, Симферопольского районе, Ялте и Алуште - запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных в заведениях общепита. Также запрещается проведение выпускных вечеров в эти же муниципалитетах.

В театрах и кинотеатрах разрешается продавать билеты не более чем на 50 процентов мест в зрительных залах. Там же запрещена продажа пищевой и непищевой продукции, в том числе упакованной.

Ранее за ужесточение антиковидных мер высказалась Общественная палата Крыма. Напомним, в Республике Крым также рекомендовано провести 100-процентную вакцинацию всех сотрудников санаторно-курортной сферы и предприятий, оказывающих услуги туристам.

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