В Крыму сфере услуг рекомендовали 100-процентную вакцинацию от COVID-19

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ, рекомендующий вакцинировать от COVID-19 всех сотрудников санаторно-курортной сферы и занятых в предоставлении услуг туристам. Такая поправка внесена в указ главы Крыма Сергея Аксенова "О введении режима повышенной готовности на территории РК".

Массовую вакцинацию 100 процентов сотрудников рекомендовано провести всем предприятиям и организациям, учреждениям и индивидуальным предпринимателям в не зависимости от формы собственности, "оказывающим услуги санаторно-курортного лечения, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также транспортные услуги".

Исключение сделают лишь для крымчан с медицинскими противопоказаниями. По словам замминистра здравоохранения РК Антона Лясковского, речь идет об имеющих острые аллергические реакции, детях до 18 лет, беременных и кормящих грудью детей женщинах.

Ранее провести массовую вакцинацию курортной и обслуживающей сферы предложила Общественная палата РК. Проректор Крымского федерального университета по научной деятельности, доктор медицинских наук Анатолий Кубышкин также предложил пускать отдыхающих в Крым только с сертификатами о вакцинации от COVID-19. А власти Севастополя обязали это делать находящиеся на территории субъекта федерации гостиницы и отели.