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Рубрика: Происшествия

В Крыму подано 829 заявок на возмещение ущерба от потопа

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым

По оперативным данным МЧС Крыма, в республике уже подано 829 заявок на возмещение материального ущерба от подтопления. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Пресс-центр министерства обороны РФ
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Так, в Керчи уполномоченные органы власти приняли 697 заявок и составили 458 актов оценки материальных ценностей, которым нанесен ущерб.

В Ялте поступило 132 заявки о компенсации ущерба. Для работы с заявителями в городе создано 11 рабочих групп. Сегодня, 22 июня, они начали выезжать по заявленным адресам, чтобы составлять акты обследования имущества и разъяснять людям порядок предоставления компенсационных выплат.

Также в городе работает колл-центр - он принимает заявки от ялтинцев, чье имущество пострадало из-за подтопления. Его работа продлится минимум до 29 июня включительно. В Ялте полностью восстановлено электроснабжение и на 90 процентов водоснабжение. Питьевую воду населению подвозят 24 водовозки.

В результате ЧС в Керчи затопило 248 домовладений, в Ялте, по информации представленной местным департаментом ЖКХ, подтоплены оказались 33 многоквартирных дома, в том числе в 21 до сих пор остается вода.

Ранее правительство Крыма выделило из резервного фонда 161 миллион рублей на ликвидацию последствий стихийного бедствия, обрушившегося на отдельные муниципальных образования республики в середине июня.

Перед этим крымские власти анонсировали размер помощи, которую смогут получить граждане из республиканского и местного бюджетов. Единовременная помощь составит 10 тысяч рублей, потерявшим часть имущества - 50 тысяч, все имущество - 100 тысяч рублей. Размер федеральной помощи пока не озвучивался.

Глава РК Сергей Аксенов сообщил, что выплаты начнутся 22 июня. Также он отметил, что для понимания дополнительных объемов компенсации власти Крыма оценят нанесенный ущерб в каждом отдельном случае.

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