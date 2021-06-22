Военные приступили к генеральной уборке Ялты

В Ялте военнослужащие приступили к анонсированной ранее "генеральной уборке" в рамках ликвидации последствий подтопления. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Посредством специальной инженерной техники около 40 военнослужащих укрепили временную дамбу в курортной Ялте на наиболее опасном участке прорыва селевых потоков. К выполнению задачи привлекли 20 единиц военной техники, в том числе экскаваторы и бульдозеры инженерных войск Южного военного округа.

В Керчи военнослужащие Черноморского флота расчистили от ила и мусора территории более 130 частных домов и продолжают расчистку административных зданий, ливневых колодцев и сточных канав. Также военные помогают керчанам ремонтировать и восстанавливать разрушенные линии электропередачи.

- В течение 22 июня мобильные отряды Минобороны России планируют восстановить инфраструктуру центральной больницы Керчи, девяти детских садов и восьми общеобразовательных школ, а также свыше 360 жилых домов и приусадебных участков, - уточнили в пресс-службе.

По оперативным данным, военнослужащие уже очистили в Крыму более 52 тысяч квадратных метров улиц, частных дворов, жилых строений и объектов социальной инфраструктуры, вывезли более 370 тонн мусора, а также подвезли населению более 264 кубических метров питьевой воды.

На помощь пострадавшим от подтопления крымчанам Минобороны направил 21 тысячу человек и 1367 единиц авто- и спецтехники, в том числе из Черкасска - сводный отряд подразделений радиационной, химической и биологической защиты соединения Южного военного округа. Работы ведутся в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах.

Ранее глава МинЖКХ Крыма сообщил, что с семи утра 22 июня в Ялте военнослужащие и различные службы приступят к генеральной уборке: расчистке русел рек и укреплению берегов, а также вывозу грунта, намытого спецтехникой.