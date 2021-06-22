В России предлагают ввести безусловный базовый доход в размере 10 тысяч рублей. С такой инициативой к правительству намерены обратиться депутаты Госдумы. Ожидания жителей городов-миллионников оказались гораздо выше.

Исследование SuperJob показало, что инициатива законотворцев пришлась по душе каждому второму гражданину нашей страны, а ежемесячная желаемая выплата составляет в среднем 30 тысяч рублей на человека.

Есть и те, кто против базового дохода, их 12 процентов. Аргументы скептиков: "Нужна достойная оплата труда для людей, а не подачки от государства, которые будут плодить иждивенцев"; "Определенный класс людей вообще перестанет работать"; "Рекурсия налогов в карман и обратно"; "Деньги большинством будут растрачены бесцельно".

Эта тема уже поднималась в обществе, идею базового безусловного дохода обсуждали в июне 2020 года. Тогда минимальный гарантированный доход поддерживали двое из трех россиян. Сейчас сторонников ежемесячных выплат со стороны государства примерно 50 процентов. А желаемые суммы стабильно растут: в июне прошлого года это было 25 тысяч рублей, сегодня - уже 30,1 тысячи.

Экономисты пока только присматриваются к концепции базового дохода. Главный минус в том, что его масштабное применение очень затратно для любой страны. Эксперты подсчитали, что, если проект российских законодателей будет принят, ежегодно на его реализацию потребуется около 18 триллионов рублей.

Однако, по словам профессора кафедры экономической теории ЮФУ Максима Корытцева, результаты экспериментов дают некоторую надежду на возможность обращения к идее базового дохода в будущем. Правда, ожидания, что люди, получающие его, будут активнее искать работу, не оправдались. Так, в Финляндии был проведен эксперимент, когда две тысячи безработных получали 560 евро ежемесячно, и эта сумма не облагалась никакими налогами, независимо от того, какой у них был другой доход. Искать работу активнее эти люди не стали.

Исследования, связанные с долгосрочной выплатой пособий по безработице, показали, что такие выплаты действительно часто не стимулируют к поиску работы. Поэтому во многих странах введены временные ограничения на их выплату, чтобы потенциальный работник не превращался в социального нахлебника. Такие пособия платят, как правило, от восьми до десяти месяцев. После этого срока их сумма сильно сокращается либо не выплачивается вообще.

Но проводились и другие эксперименты, которые показали иной результат. В индийском штате Мадхья-Прадеш в течение 12 - 17 месяцев определенные выплаты получали более 6000 человек. В результате эти люди не только улучшили питание, оплатили расходы на здравоохранение и обучение, у них выросла зарплата на основном месте работы.

Как и любая другая масштабная социальная идея, базовый доход вызывает дискуссии и споры. Многие экономисты и политики считают, что он приведет к росту иждивенческих настроений и тунеядству. В настоящий момент идея базового дохода является скорее утопической, признают социологи. Но в будущем, когда роботизацию и цифровизацию внедрят в самые разные сферы экономики, к этой идее придется вернуться.

Сегодня опрос жителей городов-миллионников в России показал, что сторонников базового безусловного дохода достаточно много. Больше всего в Ростове-на-Дону (56 процентов), Челябинске и Волгограде (по 52 процента). Меньше всего эту инициативу поддержали в Перми (40 процентов) и Казани (41 процент). Самые высокие запросы к величине ежемесячной фиксированной выплаты от государства в Красноярске (35600 рублей на человека в месяц) и Москве (35000 рублей). А самые скромные ожидания по сумме базового безусловного дохода - в Ростове-на-Дону (26500 рублей) и Казани (26600 рублей).