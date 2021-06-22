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22.06.2021 07:01
Рубрика: Власть

Россия направила США предложения в развитие договоренностей в Женеве

Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия направила США ряд предложений в развитие договоренностей, которые были достигнуты на саммите в Женеве. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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"Мы направили серию предложений американским коллегам о встречах, о необходимости серьезного разговора о том, как мы будем жить вместе", - цитирует дипломата ТАСС.

Напомним, 16 июня в Женеве состоялся первый саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Встреча продлилась почти четыре часа, два из них лидеры стран говорили лично, тет-а-тет, хотя изначально такого формата не планировалось. В итоге главный результат: возвращение российского и американского послов в Вашингтон и Москву и совместное заявление Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности.

Накануне, 21 июня, Анатолий Антонов приступил к работе. Ранее российский посол отмечал, что рассчитывает на конструктивную работу с коллегами из Штатов по выстраиванию равноправных прагматичных отношений.

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