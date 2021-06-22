Указ главы Республики Северная Осетия-Алания от 22 июня 2021 года № 159 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания"

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания, в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2020 года № 80 "О введении режима повышенной готовности в Республике Северная Осетия-Алания" постановляю:

1. С 23 июня 2021 года до улучшения эпидемиологической ситуации:

1.1. Установить режим работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд (летних кафе) и иных предприятий общественного питания по обслуживанию посетителей с 06.00 часов до 23.00 часов (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов) при условии расстановки перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 метров.

1.2. Приостановить:

проведение на территории Республики Северная Осетия-Алания досуговых, развлекательных, зрелищных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан;

посещение гражданами ночных клубов, дискотек, танцевальных площадок и иных аналогичных объектов;

работу детских игровых комнат и фуд-кортов, расположенных в торговых центрах.

1.3. Установить, что посещение гражданами театров, кинотеатров, концертных залов допускается при условии одновременного присутствия не более 50 процентов от общей вместимости места проведения мероприятий.

1.4. Установить, что посещение мест отдыха населения (парков, скверов и других) допускается при соблюдении условий социального дистанцирования без использования объектов инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, скамеек, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица.

1.5. Руководителям организаций всех форм собственности обеспечить соблюдение:

масочного режима посетителями и работниками;

дезинфекционного режима;

социального дистанцирования (не менее 1,5 метра).

Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания, перевести на дистанционный режим работы работников из числа лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, либо предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная Осетия-Алания организовать бесконтактную термометрию граждан, прибывающих в Республику Северная Осетия-Алания авиа -железнодорожным транспортом, а также через государственную границу Российской Федерации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Северная Осетия-Алания С.Меняйло







