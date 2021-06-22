С 22 августа при покупке ОСАГО диагностическую карту предъявлять не придется

Госдума приняла в третьем окончательном чтении, а завтра, 23 июня, Совет Федерации рассмотрит законопроект, согласно которому страховщики при заключении договоров ОСАГО не будут больше проверять диагностические карты. Он должен вступить в силу 22 августа. Глава Госавтоинспекции Михаил Черников предложил сделать техосмотр легковых машин физических лиц добровольным. У экспертов в этом вопросе нет единодушия. Но все поддерживают отвязку техосмотра от ОСАГО, хотя это решение, по сути, предоставит очередную отсрочку от прохождения техосмотра именно для владельцев легковушек физических лиц до 1 марта следующего года, когда вступит в силу штраф за отсутствие диагностической карты.

Напомним, что техосмотр по новым правилам, главное из которых - фотосъемка автомобиля на пункте ТО с привязкой координат, должен был заработать для всех с 1 марта этого года. Однако буквально накануне правительство продлило ранее выданные диагностические карты на полгода, установив, что их срок действия истекает не ранее 1 октября. Таким образом получилось, что проходить ТО по новым правилам должны сейчас автобусы, такси и грузовики. Также эта обязанность легла на плечи владельцев машин, с момента выпуска которых прошло 4 года. Ведь у них до этого не было диагностической карты, а значит, и сроки продлевать нечему.

Однако 1 октября еще далеко, но депутаты Госдумы подкинули автовладельцам новую отсрочку. Они приняли поправки в законы об ОСАГО и о безопасности дорожного движения поправки, согласно которым страховщики не будут проверять наличие действующей диагностической карты при оформлении полиса ОСАГО. Причем эти поправки нигде отдельно не обсуждались, хотя такая идея ходила давно и всеми поддерживалась. В том числе и операторами техосмотра, но с условием, что отвязать техосмотр от ОСАГО надо после вступления в силу поправок в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающих штраф за отсутствие диагностической карты. Тем не менее они были внесены ко второму чтению поправок в закон об организации страхового дела. При этом в первоначальном пакете документов таких поправок не было. Это не первый случай, когда депутаты вносят ко второму чтению схожего закона поправки в другой закон. Напомним, таким образом не раз переносилось вступление в силу требования закона о безопасности дорожного движения о праве работать водителем в РФ только с российскими правами.

Эксперты считают, что надо усилить контроль не за проведением техосмотра, а за выявлением неисправных машин на дорогах

Зачем понадобилось отвязывать техосмотр от ОСАГО? Дело в том, что если бы техосмотр по новым правилам заработал бы сразу, то возник бы риск столкнуться с транспортным коллапсом и дефицитом диагностических карт. Пунктов техосмотра на всех желающих не хватило бы. А в итоге многие автомобилисты, не сумев пройти ТО, не смогли бы купить полис ОСАГО. Настал бы коллапс и на рынке обязательной автогражданки. А без полиса ОСАГО выезжать на дороги запрещено. Отвязав же полис от диагностической карты, депутаты убили сразу двух зайцев: решили возможные проблемы страховщиков, а также облегчили жизнь автовладельцев. Теперь только время покажет, не убьет ли эта реформа еще одного зайца, а именно сам техосмотр.

Как сообщили в Российском союзе автостраховщиков, цель поправок - необходимость обеспечить доступность ОСАГО. Согласно закону, полис ОСАГО - публичный договор, то есть страховщики обязаны вне зависимости ни от каких факторов осуществить продажу полиса. Единственным внешним ограничителем доступности услуги оставалась привязка к ТО.

Но проверка страховщиками диагностической карты перед заключением договора ОСАГО была единственной проверкой проходила ли машина техосмотр для физических лиц, владеющих легковушками. Если с 22 августа она исключается, то до 1 марта следующего года на техосмотр поедут только очень законопослушные водители. Ведь, по сути, больше ни для чего диагностическая карта не нужна.

Законом об ОСАГО предусмотрена возможность выставления регресса к виновнику аварии, если у него не было диагностической карты. Но это касается только автобусов, грузовиков и такси. А для всех остальных автовладельцев регресс, то есть требование возместить потери страховой компании, если она компенсировала ущерб пострадавшим в ДТП, возникает только в том случае, если будет доказано, что авария произошла по причине неисправности автомобиля. То есть если будет доказано, что автомобиль врезался в стоящую на светофоре машину по причине отказа тормозов и при этом этот автомобиль не проходил ТО. Но если такое ДТП произошло из-за невнимательности водителя, при этом тормоза у него работали, но установлены на машине несертифицированный багажник, ксенон и фаркоп, то регресса он не получит.

А с 1 марта вступит в силу штраф за отсутствие техосмотра. Предполагается, что выявлять такие машины будут с помощью камер фотовидеофиксации нарушений. Тем более что информационная система ЕАИСТО находится в ведении МВД. При этом назначаться такой штраф будет не за проезд под каждой камерой, а один раз в сутки.

Сразу после принятия поправки об отвязке ТО от ОСАГО глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников заявил, что ведомство подготовило предложения в правительство Российской Федерации по внесению изменений в законы о техосмотре и безопасности дорожного движения, где процедуру прохождения ТО для личных легковых автомобилей предложено сделать не обязательной, а добровольной.

По его словам, этот механизм позволит Госавтоинспекции сосредоточиться на организации и проведении техосмотров, в первую очередь автобусов, поскольку действующим законодательством предусмотрено участие сотрудников ГИБДД в этой процедуре - ведь зачастую техническая неисправность автобусов и грузовиков является сопутствующей причиной тяжелых аварий.

Женевская конвенция позволяет это сделать. В ней обязательность техосмотра предусмотрена только для перевозчиков. Однако другой международный документ, а именно Технический регламент Таможенного союза, прямо обязывает страны-участницы проводить техосмотр эксплуатируемых транспортных средств всех без исключения.

Мнения экспертов на эту тему разделились. Некоторые считают, что техосмотр позволит убрать с дорог откровенно опасные с технической точки зрения автомобили. Некоторые уверены, что никакого влияния на безопасность на дорогах техосмотр не оказывает. Как покупали его, так и будут покупать. Также эксперты считают, что надо усилить контроль не за техосмотром, а за выявлением неисправных машин на дорогах.