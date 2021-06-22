Суд прекратил дело о взыскании с Киркорова долга латвийскому банку

Сегодня, 22 июня, Московский городской суд поставил точку в затяжном споре о долге Киркорова латвийскому банку ABLV. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Речь идет о 780 тыс. евро ипотечного долга.

Судебные тяжбы идут уже несколько лет. Напомним, что Таганский суд Москвы принял решение выставить на торги одну из квартир певца в Латвии, стоимость которой составляет около 200 млн рублей. "На торги также должны были выставить духовой шкаф и кофемашину Miele, а также четыре кондиционера Daikin, которые находятся в квартире". Кроме того, согласно решению суда первой инстанции, с Киркорова и ООО "Филипп Киркоров продакшн" солидарно должны были взыскать в пользу банка ABLV кредитную задолженность в размере почти 780 тыс. евро и расходы по уплате госпошлины в размере почти 70 тыс. рублей.

Представляющий интересы артиста юрист Александр Добровинский уточнял ТАСС, что районный суд частично удовлетворил гражданский иск банка, требовавшего взыскать с Киркорова около 4 млн евро по ипотечному кредиту, включая штраф, неустойку и проценты.

Второй кассационный суд в марте это решение отменил. Дело было отправлено в Мосгорсуд. Теперь апелляция прекратила дело.