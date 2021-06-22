В Цюрихе прошел XV международный конкурс пианистов имени Гезы Анды

Этот конкурс стал оммажем к 100-летию выдающегося швейцарского пианиста и педагога венгерского происхождения Гезы Анды, жившего и работавшего в Цюрихе более 20 лет. Каждые три года (с 1979) здесь проходит Международный конкурс пианистов имени Гезы Анды, считающийся одним из самых сложных (с силу обширного репертуара, необходимого для участия) и объективных в музыкальном мире. Причиной тому не только престиж лауреатства и внушительные денежные призы, но также концертные ангажементы в течение трех последующих сезонов и профессиональная карьерная поддержка.

В этом году, несмотря на все обстоятельства и то, что остальные крупные международные конкурсы проходят в онлайн-режиме или в залах без публики, швейцарский конкурс удивил четкостью международной логистики и организации, собрав в Цюрихе 36 участников из 17 стран (в том числе из России, Франции, Америки, Бразилии, Чехии, Южной Кореи, Великобритании и других стран).

Международное жюри Конкурса представили видные европейские педагоги и пианисты, в том числе выдающийся педагог Рена Шерешевская, учеников которой хорошо знают в России (Люка Дебарг, лауреат XV конкурса Чайковского, Александр Канторов, обладатель Гран-При XVI конкурса Чайковского и другие), Владимир Фельцман и российская пианистка Злата Чочиева. Возглавил жюри легендарный пианист Герхард Опиц, один из "титанов" немецкого пианизма, заменивший заболевшего Нельсона Фрейре.

Конкурсные состязания прошли в четыре тура, каждый транслировался онлайн: прослушивание, сольный концерт, полуфинал с исполнением фортепианного концерта Моцарта и финальный тур с оркестром. Среди участников, представлявших на конкурсе Россию, до полуфинала дошел выпускник Московской государственной консерватории Василий Заболотный.

Финал конкурса прошел в специальном концертом зале Тонхалле Мааг, заменяющем главную конкурсную площадку Цюриха на время реставрации. В сопровождении оркестра Тонхалле под управлением маэстро Гергели Мадараса выступили три финалиста-победителя, три совершенно непохожих друг на друга молодых пианиста с яркой индивидуальностью: 27-летний Марек Козак (Чехия), 22-лений Жулиан Тревельян (Великобритания) и 24-лений Антон Герценберг (Германия). Помимо жюри, в аудитории присутствовало 100 гостей (максимально допустимое количество слушателей для массовых мероприятий в Швейцарии).

Академично, пианистически точно, виртуозно, в меру эмоционально Марек Козак, выпускник Пражской академии исполнительских искусств, исполнил Пятый фортепианный концерт Бетховена, в органичном ансамбле с оркестром Тонхалле, завоевав третью премию. Среди всех конкурсантов его отличал красочный звук, сочные обертоны верхних нот (что чрезвычайно сложно достичь на больших концертных роялях), простота и естественность интонаций, чуткость и благородный консерватизм.

Фото: Фонд Гезы Анды/Дмитрий Хамзин

Следом с Третьим концертом Бартока выступил яркий пианист Жулиан Тревельян (студент Рены Шерешевской в Парижской Высшей школе музыки им. А. Корто). Причудливые образы, яркий венгерский колорит, пряный танцевальный ритм, особый нерв, свойственный музыке Бартока (особенно любимой самим Гезой Андой), казалось, очень под стать пылкому темпераменту пианиста. Тревельян молод, талантлив и смел; его исполнение сочетает в себе рафинированную пианистическую технику, пронзительную чуткость, пластичную образность, непосредственное, искреннее и одновременно глубокое чувствование музыки - его невероятно интересно слушать. Не случайно именно он вместе со второй премией конкурса собрал максимальное количество специальных призов - приз публики и приз за лучшее исполнение концерта Моцарта с оркестром. К слову, записи трансляций всех туров доступны на YouTube канале конкурса, и оценить дарование этого пианиста (как и других участников) можно также и по записи сольных программ первых туров.

Завершил конкурсный финал Антон Герценберг с программой Листа: "Пляска смерти" на знаменитый григорианский распев "Dies Irae" прозвучала эпично, героически-мощно, мужественно и в то же время скромно, что свидетельствовало о тонком эстетическом вкусе пианиста. Органичная виртуозность, невозмутимость и сценический контроль Антона Герценберга впечатлили с первых нот, как и кажущаяся легкость в исполнении виртуозно-бравурных октавных пассажей и кульминаций, и трогательная лиричность побочных тем в Первом концерте Листа. Это была игра, покоряющая своей убедительностью и безупречностью. В сочетании с уверенным выступлением на предыдущих турах все это принесло пианисту победу (Первая премия конкурса). И по особой традиции конкурса Гезы Анды, после объявления результатов и вручения призов победитель исполнил произведение на бис: уже в ночном зале, в присутствии всех членов жюри на сцене прозвучал вальс "Муки любви" Крейслера-Рахманинова. Это был особенный, трогательный момент.

Отметим, что, несмотря на состязательную суть, на конкурсе царила очень доброжелательная, поддерживающая атмосфера. Как отметил генеральный секретарь конкурса Маркус Вилер:

- Наш конкурс - это не школьный экзамен, где конкурсант должен отчитаться перед строгим жюри, дрожа от страха. Мы здесь не для того, чтобы подрезать крылья. Задача конкурса Гезы Анды - вдохновить и поддержать талантливых музыкантов на пути профессионального становления, мотивировать на продолжение артистического пути и посвящение себя служению музыке.

Члены жюри дали комментарии для "Российской газеты":

Прямая речь

Рена Шерешевская, пианист, педагог:

- Конкурс Гезы Анды - это подарок и настойчивость организаторов в их желании сохранить музыку живой, и мы, члены жюри, ее слушали, забыв про мирские кошмары и сложности тех конкурсов, которые не смогли сделать прослушивания "вживую". Ведь приходилось прослушивать в мертвом интернете иногда более 100 молодых музыкантов. А пусть не многочисленная, но все же публика в финале сделала конкурс Геза Анды настоящим праздником жизни...

Но проблемы же, которые создал ковид, не ограничиваются переносом музыки "живой" на запись. Я думаю, что конкурс Гезы Анды не выиграл от того, что в это же время шел Международный конкурс имени королевы Елизаветы в Брюсселе, шли записи на поставленный на видео конкурс в Монреале, в Сиднее...

Фото: Фонд Гезы Анды/Дмитрий Хамзин

Как вы понимаете, конкурсу в Цюрихе было нелегко в смысле набора кандидатов, а между тем его программа рассчитана на музыкантов, владеющих большим репертуаром. Есть и еще моменты, создавшие трудности молодым музыкантам: в большинстве своем они на полтора года потеряли возможность играть на сцене.

Пустой зал консерватории, где проходили первые два тура, создал такое резонирующее звучание, что преодолеть этот гул смогли не многие. Одним из немногих был, на мой взгляд, российский музыкант Заболотный. К сожалению, симфонический тур с концертом Моцарта у него был сыроват, и со звуковым балансом в дуэте с оркестром он не очень справился.

Что касается моего ученика Жюльяна Тревельяна, молодого английского пианиста, то он играл концерт Бартока до конкурса, была его трансляция на Будапештским радио. Результатам мы рады. Он выиграл вторую премию по решению жюри (я не голосовала) и две независимые и очень важные премии, которые от решений жюри уже не зависели - Специальный приз за лучшее исполнение и лучшую интерпретацию концерта Моцарта (а ведь Геза Анда считается одним из лучших интерпретаторов Моцарта) и Приз Публики.

Владимир Фельцман, пианист, педагог:

- После работы на конкурсе Чайковского в Москве это мое второе участие в конкурсе в качестве члена жюри. Уровень участников очень высокий. Среди конкурсантов я бы выделил двух пианистов: это Антон Герценберг и Жулиан Тревельян, два очень разных и ярких пианиста. Что касается Жулиана, он еще и разносторонне талантливый музыкант, играет в струнном ансамбле, на аутентичных инструментах, окончил Оксфордский университет по специальности "музыкология".

Тобиас Рихтер, президент Фонда Гезы Анды:

- Для участия в конкурсе от кандидатов требуется владение огромным репертуаром - это несколько полных концертных программ, включая несколько концертов для фортепиано с оркестром. Какой из подготовленных концертов исполнит на сцене участник, жюри решает накануне финала. На всех мировых конкурсах часто исполняют одни и те же концерты, а это не интересно ни оркестру, ни слушателям. На нашем конкурсе гарантированно звучат три совершенно разных концерта в исполнении финалистов. В списке концертов для финала - произведения из репертуара Гезы Анды (4 и 5 Концерты Бетховена, три концерта Бартока и Totentanz и концерты Листа). Однако, это репертуарная особенность конкурса 2021 года. Каждый конкурсный сезон уникален, и в 2024 году мы подумаем, как модифицировать репертуар. Но тур с концертом Моцарта останется непременно.

Справка "РГ"

Международный конкурс пианистов имени Гезы Анды основан вдовой Гезы Анды Хортенце Анда-Бюле. В 1978 году она основала в Цюрихе Фонд имени Гезы Анды, цель которого сохранение фортепианного и педагогического наследия пианиста. Главным проектом Фонда стал Международный конкурс пианистов. В разные годы в жюри этого конкурса были выдающиеся музыканты - Владимир Ашкенази, Владимир Федосеев, Олег Майзенберг, Элисо Вирсаладзе, Антал Дорати, Мишель Бероф, Рена Шерешевская, Герхард Опиц.

Среди победителей конкурса в прежние времена - пианисты из России Алексей Володин, Сергей Кудряков, Варвара Непомнящая.

Победители Конкурса Гезы Анды в 2021 году: I премия - Антон Герценберг (Германия); II премия - Жулиан Тревельян (Великобритания); III премия - Марек Козак (Чехия). Специальный Приз Листа-Бартока - Михали Береж (Венгрия); Приз за лучшее исполнение Концерта Моцарта, Приз публики - Жулиан Тревельян; Стипендия Хортенце Анда-Бюле - Гиорги Гинашвили (Грузия); Спецприз Жюри (сольный концерт в Камерном зале Московской филармонии в сезоне 2021-2022) - Василий Заболотный (Россия).