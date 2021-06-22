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22.06.2021 09:34
Рубрика: Легковые авто

В ГИБДД сравнили действие жары на водителей с эффектом алкоголя

Текст: Майя Бирюкова
Действие жары на организм человека похоже на действие алкоголя: снижается скорость реакции, появляется сонливость, внимание ослабевает. Кроме того, перегрев способен спровоцировать обострение хронических заболеваний.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Госавтоинспекции призвали водителей быть осторожнее и внимательнее на дорогах в жаркую погоду и поделились рекомендациями, на что стоит обратить внимание летом.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Жара ухудшает показатели дорожного покрытия: возрастает колейность, а сцепные свойства падают. Важно выбирать правильный скоростной режим. В ГИБДД напомнили о том, что при слишком высокой скорости возникает "тоннельный эффект" зрения. То есть сужается поле зрения водителя и вырастает вероятность того, что человек не успеет вовремя среагировать на возникшее препятствие.

В дорогу важно запастись необходимым количеством воды, а также докупить лекарств в аптечку. Лучше выбирать для поездок время ближе к утру или к вечеру, когда жара ослабевает. Если во время движения водитель ощутил малейшие признаки недомогания, следует сразу же остановиться, умыться, попить воды, при необходимости - принять лекарства. Парковать машину следует в тени, а если нет возможности - нужно прикрыть лобовое стекло защитным экраном, а приборную панель - обычной тканью, полотенцем. Никого нельзя оставлять в запертой машине даже ненадолго.

В ГИБДД посоветовали также не экономить во время движения на кондиционере, обзавестись приятными ароматизаторами воздуха в салоне, уделить максимум внимания комфорту в салоне.

- Старайтесь помнить о том, что другим водителям не легче - мы все в одинаковых условиях на дороге. Если злость накатывает, лучше ее выразить, но не на "причину", а просто в воздух, и постараться забыть. Или попробуйте абстрагироваться от других водителей и воспринимать их как просто неодушевленные препятствия - объезжая их, как столбы и деревья, - подчеркнули в ведомстве.

#авто