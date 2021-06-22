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22 июня 2021 г.

Распоряжение губернатора Владимирской области от 22 июня 2021 года № 99-рг "О мерах по недопущению распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Дата подписания 22 июня 2021 г.
Опубликован 22 июня 2021 г.

Во исполнение Указа Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности", в соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001 № 129-ОЗ "О Губернаторе и администрации Владимирской области" и в целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Предложить субъектам деятельности в сфере промышленности на территории Владимирской области (далее - заявитель) с численностью работников:

- 60 и более процентов (от фактической численности работников), прошедших в срок до 1 августа 2021 года вакцинацию против COVID-19 и (или) переболевших COVID-19 после 1 января 2021 года; '

- 80 и более процентов (от фактической численности работников), прошедших в срок до 1 сентября 2021 года вакцинацию против COVID-19 и (или) переболевших COVID-19 после 1 января 2021 года,

подготовить и направить в Департамент экономического развития Владимирской области заявку на оформление паспорта, определяющего коллективный иммунитет работников к COVID-19 (далее - заявка, паспорт коллективного иммунитета к COVID-19), по форме согласно приложению № 1.

2. Департаменту экономического развития Владимирской области в течение двух рабочих дней с момента получения заявки направлять в Департамент здравоохранения Владимирской области информацию для проверки достоверности.

3. Департаменту здравоохранения Владимирской области в течение пяти рабочих дней осуществлять проверку достоверности информации с направлением результатов проверки в Департамент экономического развития Владимирской области.

4. Департаменту экономического развития Владимирской области в течение двух рабочих дней с момента получения информации о результатах проверки в случае:

- достоверности информации выдавать заявителю паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 по форме согласно приложению № 2;

- недостоверности информации направлять заявителю письменный отказ в оформлении паспорта коллективного иммунитета к COVID-19.

5. Департаменту экономического развития Владимирской области вести реестр субъектов деятельности в сфере промышленности на территории Владимирской области, получивших паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, по форме согласно приложению № 3.

Субъекты деятельности в сфере промышленности на территории Владимирской области, получившие паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, введения ограничительных мер, направленных на противодействие COVID-19, находятся в режиме наибольшего экономического благоприятствования.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области В.В.Сипягин




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