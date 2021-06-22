Военные доставят частицы Вечного огня во все округа

Частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата в День памяти и скорби (22 июня - день начала Великой Отечественной войны) доставят из Главного храма Вооруженных сил РФ в военные округа. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что ранее в рамках памятных мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, военнослужащие роты почетного караула зажгли лампады от частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата в Главном храме ВС РФ. Затем военнослужащие со всех военных округов доставят частицы Вечного огня к монументам воинской славы, а также к местам братских захоронений в пунктах дислокации войск.

В памятном мероприятии приняли участие ветераны, военнослужащие и их родственники, юнармейцы. В Минобороны уточнили, что для торжественной церемонии и транспортировки частиц Вечного огня специалисты "МОСГАЗ" разработали и изготовили уникальное оборудование, обеспечивающее их сохранность. Это переносное газогорелочное устройство для перевозки пламени, факелы для переноса пламени на мемориал, стабильно функционирующие при любой погоде. А также устройства, которые обеспечивают сохранность частиц Вечного огня на борту воздушного судна.

Ранее в рамках акции "Свеча памяти" ровно в 4 утра (время нападения фашистов на территорию СССР) военнослужащие установили свечи с огнем, взятым с Могилы Неизвестного Солдата, у памятника Матерям. Также огонь памяти зажгли у монументов со специально привезенной в музей землей с мест самых ожесточенных боев Великой Отечественной.

В мемориальной части музейного комплекса вдоль стен установили монументы с гильзами от снарядов к 57-мм противотанковому орудию ЗИС-2. Всего таких гильз свыше 15 тысяч. Все они наполнены землей с мест захоронений советских воинов. Причем земля собиралась не только в России, но и по всему миру, где есть хоть один похороненный советский солдат. Каждая гильза подписана с указанием места, откуда она привезена. Более 40 государств передали горсти земли с мест захоронений воинов на своей территории. Акция "Свеча памяти" прошла также по всей России. Жители разных городов страны почтили память погибших и на рассвете зажгли свечи в память о тех, кто не вернулся с войны.