Врач-диетолог рассказала о таящихся в малине противопоказаниях

Ягоды малины с осторожностью следует употреблять людям с проблемами желудочно-кишечного тракта или желающим похудеть. Свои советы дала врач-диетолог Ольга Кораблева.

По ее словам, которые приводит РИА Новости, малина противопоказана людям с гастритом, язвой, а также тем, у кого есть проблемы с почками. В этом случае ягода может их излишне нагружать, поскольку является мочегонной. Не рекомендуется в больших количествах малина и людям, у которых есть аллергия на другую ягоду, например, клубнику.

"Если вы решили снизить калорийность дневного рациона, то временно исключите малину из рациона, либо употребляйте ягоду с йогуртом или мягким творогом", - советует врач-диетолог.

Тем не менее пользы от малины гораздо больше, так как это ягода антиоксидант. Она содержит витамин С, марганец, медь, калий, ниацин, фолиевую кислоту, рибофлавин, а также клетчатку. Из-за чего малину рекомендуют кушать при малокровии, сердечно-сосудистых и нервных заболеваниях, экземе, и даже использовать, как отрезвляющее средство при алкогольном опьянении.

Содержащиеся в ягодах малины вещества также помогают поддерживать здоровье и красоту кожи и волос. Взрослому человеку можно съедать без вреда для здоровья до 400 граммов ягоды в день.

Жаропонижающее, обезболивающее, противовоспалительное и потогонное действие ягод малины обусловлено наличием салициловой кислоты. Она в значительных количествах содержится также в листьях и ветках, поэтому их полезно заваривать в чай при кашле, ревматизме и полиартритах.