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22.06.2021 08:00
Рубрика: Общество

Врач назвала минимальное количество шагов в день для долголетия

Текст: Оксана Грибанова

Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова развеяла миф о необходимости проходить для поддержания здоровья ежедневно по десять тысяч шагов.

Фото: iStock
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"Десять тысяч шагов в день. Начну с того, что это не мало. Почему именно столько? Цифра появилась в 1964 году перед олимпийскими играми в Токио, из-за шагомера "Манпо-кей", что означает десять тысяч по счетчику. Шагомер стал очень популярным и цифра осталась в голове у людей", - отметила врач, уточнив, что научных данных об эффективности именно такого количества шагов нет.

Зато есть исследование Гарвардской школы с участием 16 000 человек. Оно показало, что снижение кардиоваскулярной смертности достигалось уже на этапе "более четырех тысяч шагов в сутки", рассказала доктор.

Ранее тренер по бегу и функциональной подготовке Евгений Шувакин также заявил, что минимум в десять тысяч шагов не подтвержден с научной точки зрения.

"Минимальная нагрузка для сердца, суставов и позвоночника примерно соответствует планке пять тысяч шагов в день. Это около 40 минут ходьбы: по 20 минут утром и вечером", - уточнил он.

Общество Здоровье

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