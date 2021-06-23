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23.06.2021 14:42
Рубрика: Происшествия

Адвокатура предлагает предоставлять бесплатную помощь через приложение

Текст: Владислав Куликов
Вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Михаил Толчеев предложил трансформировать создающуюся сейчас цифровую платформу для поиска адвокатов, чтобы с ее помощью граждане могли получать бесплатную правовую помощь в рамках государственной программы. Заявление прозвучало в ходе круглого стола "Роль искусственного интеллекта и цифровых инструментов в оказании бесплатной правовой помощи граждан", прошедшего в Общественной палате.

В ближайшее время в России должна появиться цифровая платформа для поиска адвокатов. Начало ее пилотной эксплуатации запланировано на июль. С помощью данной программы любой гражданин сможет найти защитника. Правовая поддержка будет платной. Однако немалая часть граждан имеют право на получение бесплатной правовой помощи в рамках государственных программ. Михаил Толчеев предложил доработать платформу так, чтобы в ней появился специальный блок, позволяющий льготникам получить помощь адвоката бесплатно. Работу защитника в данном случае оплатит государство. Использование цифровых механизмов позволит создать прозрачную систему бесплатной правовой поддержки малоимущих и социально слабо защищенных граждан, и более эффективно расходовать бюджетные средства.

Фото: iStock
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Сейчас также обсуждается идея создания государственных юридических бюро. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб сравнил это предложение с попыткой воссоздать кавалерию в 21 веке. По его словам, Общественная палата при участии профессионального сообщества запускает старт большой дискуссии, как новые технологии и в том числе искусственный интеллект позволят усовершенствовать систему бесплатной юридической помощи.

Заместитель директора департамента министерства юстиции России Инга Меликян рассказала, что сейчас ведомство разрабатывает специальный портал правовой помощи, которым сможет воспользоваться каждый гражданин. В том числе там появится правовой помощник - чат-бот. Получить ответы на какие-то типовые вопросы, узнать алгоритм действий, сформировать первичное обращение человек сможет и там. Однако, когда вопрос серьезный, нужна, конечно, помощь профессионала.

Кстати, недавно правительство России одобрило проект поправок в закон "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". Инициатива обязывает участников государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи предоставлять сведения о ее оказании, а также о правовом просвещении населения в Минюст России. Именно министерство юстиции является координатором масштабной работы по совершенствованию системы бесплатной правовой помощи в стране.

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