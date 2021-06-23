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23.06.2021 18:00
Рубрика: Легковые авто

Audi объявила российские цены на "заряженные" хэтчбеки и седаны S3

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Audi. Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.

Audi объявила старт приема заказов на новые S3 Sedan и S3 Sportback. Это единственные на российском рынке спортивные компактные автомобили, представленные в двух кузовах - Sedan и Sportback.

Фото: Пресс-служба Audi.
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"Заряженные" машины выделяются двухпоточной выхлопной системой со сдвоенными насадками, выразительными колесными арками, 18-дюймовыми легкосплавными дисками и накладками на пороги.

Внутри у автомобилей передние спортивные сиденья с опциональной ромбовидной прострочкой, которая обеспечивает превосходную боковую поддержку, а также многофункциональный руль с кожаной отделкой, спортивным контуром и скошенным нижним сегментом. Накладки на пороги с алюминиевыми вставками, подсветкой и надписью S. Обивка сидений изготовлена из переработанных пластиковых бутылок.

Седан и хэтчбек оснастили двухлитровой "турбочетверкой", развивающей 290 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч всего за 4,8 с. Мотор работает с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и системой полного привода quattro.

Новые Audi S3 Sedan и Audi S3 Sportback доступны для заказа по цене от 4 005 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.
#Audi