Audi объявила российские цены на "заряженные" хэтчбеки и седаны S3

Audi объявила старт приема заказов на новые S3 Sedan и S3 Sportback. Это единственные на российском рынке спортивные компактные автомобили, представленные в двух кузовах - Sedan и Sportback.

"Заряженные" машины выделяются двухпоточной выхлопной системой со сдвоенными насадками, выразительными колесными арками, 18-дюймовыми легкосплавными дисками и накладками на пороги.

Внутри у автомобилей передние спортивные сиденья с опциональной ромбовидной прострочкой, которая обеспечивает превосходную боковую поддержку, а также многофункциональный руль с кожаной отделкой, спортивным контуром и скошенным нижним сегментом. Накладки на пороги с алюминиевыми вставками, подсветкой и надписью S. Обивка сидений изготовлена из переработанных пластиковых бутылок.

Седан и хэтчбек оснастили двухлитровой "турбочетверкой", развивающей 290 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч всего за 4,8 с. Мотор работает с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и системой полного привода quattro.

Новые Audi S3 Sedan и Audi S3 Sportback доступны для заказа по цене от 4 005 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Audi.

Фото: Пресс-служба Audi.